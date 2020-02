Herhaaldelijk huidkanker na transplantatie leidt tot mindere kwaliteit van leven

Er is meer aandacht nodig voor het risico op het ontstaan van huidkanker bij transplantatiepatiënten. Daarvoor pleiten onderzoekers Melvin Frie, Coby Annema en Emöke Rácz van het Universitair Medisch Centrum

Groningen. Uit hun onderzoek blijkt dat transplantatiepatiënten bij wie soms jaren na de transplantatie huidkanker is geconstateerd, een mindere kwaliteit van leven ervaren. De onderzoekers presenteren deze opvallende resultaten dat zij presenteren bij de Nederlandse Vereniging voor Experimentele Dermatologie en een artikel wordt in JAMA Dermatology gepubliceerd.

Hoger risico op huidkanker

Patiënten die in hun leven een transplantatie hebben moeten ondergaan, hebben een veel hoger risico op het ontwikkelen van huidkanker. Dit geldt voor alle patiënten die een transplantatie hebben ondergaan, ongeacht welk orgaan zij hebben ontvangen. Dit risico is tot wel 250 keer hoger dan bij mensen die geen transplantatie hebben gehad. Dit verhoogde risico wordt veroorzaakt door de noodzakelijke medicatie die zij vanwege de transplantatie moeten slikken. Gemiddeld ontstaat huidkanker bij hen circa 7 jaar na de transplantatie.

Onderzoek kwaliteit van leven

Melvin Frie, Coby Annema en Emöke Rácz van het UMCG onderzochten wat de invloed van het ontstaan van huidkanker is op de kwaliteit van hun leven van de transplantatiepatiënten. Niet eerder is de kwaliteit van leven gemeten bij deze groep van patiënten. De onderzoekers hebben via uitgebreide vragenlijsten de kwaliteit van leven gemeten. Zij volgden hiervoor 94 patiënten die een transplantatie hebben ondergaan en bij wie huidkanker is vastgesteld.

Minder kwaliteit van leven

Uit hun onderzoek blijkt dat transplantatiepatiënten die meerdere keren huidkanker hebben gehad, een mindere kwaliteit van leven ervaren dan transplantatiepatiënten die maar één keer huidkanker hebben gehad. Wanneer in de loop der jaren zich bij hen meerdere huidtumoren ntwikkelen, regelmatig ook in het hoofdhalsgebied, dan heeft dit veel impact op hun fysieke zelfbeeld. Dit komt door de tumoren zelf, maar ook door de vele operatieve ingrepen die zij hiervoor moeten ondergaan. Ook rapporteren zij een slechtere kwaliteit van leven doordat ze zich steeds moeten beschermen tegen de zon en zich veelvuldig moeten insmeren met zonnebrandcrèmes.

Vroegtijdig aandacht

Volgens de onderzoekers is er meer aandacht nodig voor het risico op het ontstaan van huidkanker bij transplantatiepatiënten. Zij pleiten er voor dat al in een vroeg stadium voor en na de transplantatie dit lange termijn gevolg met de patiënt wordt besproken, zodat deze bekend is met de impact die dit op zijn of haar leven kan hebben. Ook is voor deze patiënten goede bescherming tegen de zon groot belang om op latere leeftijd huidkanker te voorkomen.

Biobank TransplantLines

De onderzoekers maakten gebruik van TransplantLines, de biobank van het UMCG van alle transplantatiepatiënten. Hierin worden 3.000 patiënten met een donororgaan gedurende 30 jaar gevolgd. Doel hiervan is om een meer op de individuele patiënt afgestemde behandeling te ontwikkelen, waardoor patiënten gezond ouder kunnen worden met een donororgaan. ?

Bron: UMCG