Mijn DNA zondag 12 april, NPO 2, ca 21.43 uur (LET OP: dit is een afwijkende tijd!)

Misschien is het soms beter om niet alles te weten? Twintig jaar geleden investeerden tientallen landen nog een miljard dollar in The Human Genome Project om het complete DNA van één mens in kaart te brengen. Nu kan ieder mens zijn wangslijm op de post doen en voor een paar tientjes zijn eigen DNA laten analyseren door Silicon Valley bedrijven als 23andMe en Ancestry.com.

Veel mensen doen dat ook, omdat ze meer willen weten over hun afstamming en genetische gezondheidsrisico’s. Ook Tegenlicht regisseur Roland Duong laat zijn eigen DNA testen voor een schappelijke prijs. Maar wat gebeurt er vervolgens met hem en met de data?

Bron: VPRO