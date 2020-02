Nog enkele kaarten beschikbaar voor ‘Het Danspaleis’ bij Saxenburgh

Donderdag 20 februari bruist het in Woonzorgcentrum Oldenhaghen in Ommen. Het binnenplein van deze ouderenzorglocatie van Saxenburgh is dan omgetoverd in één groot ‘Danspaleis’ voor ouderen. Naar aanleiding van de Goedgemutste breicampagne in Zorgcentrum ’t Vlierhuis in Ommen, krijgt Saxenburgh het evenement voor de bewoners van haar zorglocaties aangeboden door Innocent en het Nationaal Ouderenfonds. Omdat er nog enkele plaatsen beschikbaar zijn, laat Saxenburgh ook graag andere inwoners van Ommen meegenieten van het dansfestijn.

Dansfeest voor ouderen

Het ontmoetingsplein van Oldenhaghen zal 20 februari omgetoverd zijn in één grote feestzaal. Bewoners van met name de Saxenburgh ouderenzorglocaties Oldenhaghen, Nijenhaghen en ’t Vlierhuis in Ommen zullen zich donderdagmiddag twee uur lang onderdompelen in ‘Het Danspaleis’. Dit is een ouderwets gezellig dansfeest voor ouderen, met muziek en meezingers van de sterren van weleer – van Johnny Hoes tot Doris Day – en dansen als Engelse wals, polonaise én Rock & Roll.

Met het aanbieden van ‘Het Danspaleis’ laten Innocent en het Ouderenfonds zien, hoe de donaties van de Goedgemutste Breicampagne worden besteed. Deze campagne wordt al enige jaren met groot succes georganiseerd vanuit het wijksteunpunt van het Saxenburgh Zorgcentrum ’t Vlierhuis in Ommen.

Gratis

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de inwoners van Ommen die behoren tot de doelgroep. Kaarten zijn te reserveren via wijksteunpuntcoördinator Renate Brunsman in ’t Vlierhuis, Haarsweg 105, telefoon (0529) 46 90 91. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Wees er snel bij, want vol is vol.

De organisatoren hopen alle aanwezigen een onvergetelijke middag te bezorgen, waar samen genieten met en van elkaar centraal staat.

Bron: Saxenburgh