MMC onderzoekt behandeling zeer extreem overgewicht

Patiënten met super morbide obesitas (een BMI van >50) komen in Máxima MC voortaan in aanmerking voor een nieuwe behandeltechniek. Waar mensen die een maagverkleinende ingreep ondergaan vaak een gastric bypass krijgen, wordt bij deze groep gekozen voor een ‘banded bypass’. In onderzoeksverband wordt bekeken of deze techniek zorgt voor meer gewichtsverlies op de langere termijn.



Banded bypass bij extreem overgewicht

In plaats van de reguliere techniek is er nu een ‘banded bypass’ mogelijk: een combinatie van de maagband en de gastric bypass, uitgevoerd in één operatie. De eerste ingrepen met deze techniek hebben inmiddels plaatsgevonden. “Bij deze groep patiënten zien we regelmatig dat zij onvoldoende gewicht verliezen en weer aankomen in gewicht. De banded bypass kan hier een oplossing voor zijn. Dat is wat we nu onderzoeken”, aldus Marleen Romeijn, arts-onderzoeker obesitaschirurgie. Patiënten met deze meest extreme vorm van obesitas zouden met deze techniek meer afvallen (5 tot 10% van hun totale lichaamsgewicht) en minder aankomen op lange termijn.



De techniek is in feite niet nieuw, vertelt ze: “We hebben ruime ervaring met deze behandeling bij mensen die om onverklaarbare reden aankomen na een gastric bypass. Het gaat dan om mensen bij wie aanvullende begeleiding van een diëtist, fysiotherapeut en/of medisch psycholoog niet helpt.” Vanwege de gezondheidsrisico’s die komen kijken bij obesitas is het voor deze mensen noodzaak om gewicht te verliezen.



Resultaten

Voor het onderzoek worden ruim zeventig patiënten met een banded bypass vijf jaar gevolgd in hun gewichtsverandering. De resultaten worden vergeleken met een groep patiënten met eenzelfde BMI, die een reguliere gastric bypass operatie hebben ondergaan.

Bron: Máxima MC Fotobijschrift: illustratie van een banded bypass (bron: Máxima MC)