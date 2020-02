Meerderheid verwacht dat coronavirus Nederland bereikt, vertrouwen in aanpak overheid

Het coronavirus gaat Nederland bereiken, daar zijn veel mensen (58%) zeker van. Maar paniek is er niet: slechts een kwart maakt zich zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 28.000 leden van het Opiniepanel.

Het coronavirus heeft inmiddels ruim 1300 dodelijke slachtoffers geëist; bijna 50.000 mensen zijn besmet geraakt. Een meerderheid (59%) denkt dat het virus vooral in China slachtoffers blijft maken en heeft vertrouwen in de huidige aanpak van de Chinese overheid. Het vertrouwen in de Nederlandse overheid is wat dat betreft nog groter: bijna 70 procent. Lees hier waarom dat vertrouwen zo groot is.

Voorzorgsmaatregelen coronavirus



Mensen treffen verschillende maatregelen om besmetting te voorkomen. Wat het meeste wordt gedaan: handen vaker wassen en afstand houden van niezende en hoestende mensen. Maar, zeggen de ondervraagden, dat doen ze vaker in deze tijd van het jaar vanwege de griepepidemie. Een klein deel (11%) is voorzichtiger in de buurt van mensen met een Chinees of Aziatisch uiterlijk. Ook zijn er mensen die geen producten meer bestellen op Chinese websites. Anderen mijden evenementen of attracties waar veel Chinese of Aziatische mensen komen.

Chinese Nederlanders merken racisme



In het onderzoek zijn 300 Chinese Nederlanders ondervraagd. De helft van hen geeft aan last te hebben gehad van racisme door het coronavirus; 21% maakt het zelfs wekelijks mee. Wat ze zoal te horen krijgen, lees je hier.

Over het onderzoek



Aan het onderzoek deden 28.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Ook ondervroegen we 300 Nederlanders van Chinese origine. De resultaten zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het onderzoek werd gehouden van 10 tot en met 12 februari.

Bron: EenVandaag