Wie was, volgens jou, het meest invloedrijk in de publieke gezondheid in 2019?

GGD GHOR reikt dit jaar voor de tiende keer de prijs uit voor de Meest Invloedrijke Persoon in de publieke gezondheid. Vorig jaar won Iva Bicanic.Wie volgt haar in dit lustrumjaar op?

Iedere dag zetten duizenden professionals zich in voor een betere publieke gezondheid van alle Nederlanders. Wie van hen verdient deze prestigieuze prijs? Net als alle vorige edities van deze verkiezing is de keuze aan jou. Kies je voor een lokale of juist een landelijke persoonlijkheid? Welk initiatief heeft jou het meeste geraakt? Ga je voor een aanmoediging of kies je voor ervaring? Misschien haal je wel inspiratie uit een van de winnaars van de afgelopen jaren? Inspiratie vorige winnaars lezen?

Iva Bicanic, zij zet het bespreekbaar maken seksueel geweld landelijk op de kaart

Wijk GGD´ers Sarah Pos en Esther Pullen

Connie Rijlaarsdam, initiatiefneemster van het programma Nu Niet Zwanger

Machteld Huber, initiator Positieve gezondheid

Yvonne Vanneste, bedenker van M@zl-project

Mariet Paes, directeur Provinciale Gezondheid in Brabant

Joan Briels, wethouder gemeente Laarbeek

Jos van de Sande, arts infectieziekten

Frank Klaassen, DPG GGD Zuid-Limburg

Van ons allemaal

Het is belangrijk voor de publieke gezondheid dat deze prijs weer wordt uitgereikt. De publieke gezondheid is namelijk van ons allemaal. En krijgt ook steeds meer aandacht. Maar wie maakte voor jou in het afgelopen jaar het verschil? En hoe? Via de jeugdgezondheidszorg, het gezonder maken van scholen, het bevorderen van bewegen, het tegengaan van roken, problematisch alcoholgebruik of obesitas? Publieke gezondheid is elke dag actueel. Of het nu gaat om het recente verbod op vuurwerk of de inzet van infectieziektebestrijding rondom het Coronavirus.

Hoe gaat het in z’n werk?

Geef op de website van GGD GHOR nu jouw keuze door en laat weten wie of welk project jij vindt dat deze mooie prijs moet winnen. Nomineren kan van 12 februari tot 24 maart. Uit de longlist van namen en initiatieven ontstaat een top drie. Uit deze drie namen maakt de vakjury een definitieve keuze. Tijdens het NCVGZ op 8 april in Den Bosch maken we de uiteindelijke winnaar bekend.

De verkiezing van de Meest Invloedrijke Persoon in de publieke gezondheid is een initiatief van de Federatie voor Gezondheid en GGD GHOR Nederland.

Bron: GGD GHOR Nederland