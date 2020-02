Documentaire over Nederlandse artsen in actie voor Peruaanse kinderen met schisis

Aanstaande vrijdag gaat een nieuwe documentaire in première over het schisisproject van PAZHolandesa. Hierin volgt Roel Kyvelos Nederlandse artsen die in een Nederlands/Peruaans ziekenhuis kinderen helpen die zijn geboren met deze aandoening. De documentaire is te zien om 15.30 uur in Lantaren Venster in Rotterdam.

PAZHolandesa is een Nederlands project in Peru met als doel het verbeteren van de omstandigheden van sociaal en economisch achtergestelde Peruaanse kinderen. Dat doet het door het aanbieden van gratis medische zorg. Het gaat onder meer om schisisoperaties (hazenlipcorrecties en het sluiten van open gehemeltes). Kyvelos vloog het afgelopen najaar mee met het medische team onder leiding van plastisch chirurg Reinier van Twisk.

Roel Kyvelos studeerde af in 1997 als bedrijfskundige aan de Erasmus Universiteit. Maar verkoos de rol van Nick Sterman in de soapserie Goudkust, boven een loopbaan in het bedrijfsleven. Hij vervolgde zijn carriere achter de schermen en maakte tien jaar lang succesvolle realityshows. Tegenwoordig ligt zijn interesse en kracht in het regisseren en verslaan van zinvolle gebeurtenissen.

PAZHolandesa

Daar heeft hij tien dagen van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat het werk van het medische team vastgelegd en sprak hij met hen over het schisisproject van PAZHolandesa. Het Nederlandse medisch team selecteert hier op de eerste dag op het spreekuur van 80 kinderen 50 kinderen om hen in twee weken tijd te opereren. Kyvelos was er elke dag bij en volgde verschillende kinderen in de operatiekamer en sprak met hun ouders. Hij keek mee met het thuisbrengen van een patiëntje en zag van dichtbij hoe het medisch team leeft en werkt.

Maria Angel

Zo is er in de documentaire een bijzonder meisje van 3 jaar te zien. Deze Maria Angel is geboren met een volledig open gezicht, een waterhoofd en mist twee armen. Dit zijn kinderen die in Nederland niet meer geboren worden door prescreening en de mogelijkheid tot afbreken van de zwangerschap. In Peru is er nauwelijks medische hulp voor deze kinderen. De Nederlandse artsen helpen haar en doen er alles aan om haar een betere levenskwaliteit te geven, onder meer door de drain voor het waterhoofd en het bieden van fysiotherapie waardoor zij nu kan lopen.

Lantaren Venster

De door Roel Kyvelos gefilmde en geregisseerde documentaire gaat op vrijdag om 15.30 uur in première in Lantaren Venster, Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam. Na afloop is er gelegenheid voor een gesprek met Marjan van Mourik, directeur PAZHolandesa, Roel Kyvelos, Reinier van Twisk,voorzitter PAZHolandesa en Eric Wendel, architect EGM. Voorlopig is de documentaire alleen op internet te zien.

Over PAZHolandesa

De Rotterdamse stichting PAZHolandesa biedt gratis medische hulp aan kinderen in Peru. Sinds 2000 werden ruim 7000 kinderen met een aangeboren defect zoals een schisis (hazenlip) of spina bifida (open ruggetje) geopereerd. Kinderen die zonder de inzet van de medische teams van PAZHolandesa nooit een behandeling zouden hebben gekregen omdat de ouders niet over financiele middelen beschikken. PAZHolandesa werd opgericht door Marjan van Mourik die alles doet wat nodig is om zoveel mogelijk kinderen een betere toekomst te bieden.

Bron: PAZHolandesa