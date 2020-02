Campagne #ikchinees naar aanleiding van discriminatie door het coronavirus

Chinezen in Nederland starten campagne

Op vrijdag 14 februari start de Chinese gemeenschap in Nederland de campagne #ikchinees. Daarmee vragen zij iedereen om chinees te eten, een selfie te maken en deze met de hashtag #ikchinees te delen op sociale media. Op die manier wil de Chinese gemeenschap op een positieve manier omgaan met de vele meldingen van discriminatie in de afgelopen weken naar aanleiding van het coronavirus.

Sinds de uitbraak van het coronavirus ervaren helaas veel Chinezen in Nederland dat er kwetsende opmerkingen en flauwe grappen worden gemaakt. Ook mensen met een Aziatisch uiterlijk ervaren dit. Bij het Meldpunt Discriminatie zijn in de afgelopen week al meer dan 3.000 meldingen binnengekomen. Dit is een explosieve stijging ten opzichte van de gemiddeld 4.500 tot 5.000 meldingen die het meldpunt per jaar ontvangt. Zeng Ji, voorzitter van de koepelorganisatie van Chinese organisaties in Nederland: “Voor hardwerkende Chinese Nederlanders die in Nederland actief bijdragen aan de samenleving is dat heel pijnlijk. Toch horen de Chinese gemeenschap en de Chinese keuken al decennia thuis in Nederland, iedereen weet: Chinezen werken hard en zeuren niet”.

Campagne #ikchinees

Met de campagne #ikchinees willen de organisatoren de kwetsende uitlatingen van een kleine groep Nederlanders niet centraal stellen. Bin Yu, voorzitter van de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers: “We willen juist die grote groep positieve Nederlanders oproepen om te laten zien dat Chinezen in Nederland thuis horen.”

De start van de campagne #ikchinees was op 14 februari in Den Haag. In de week van 14 – 21 februari zullen diverse BN’ers, Nederlandse topkoks en Tweede Kamerleden de campagne ondersteunen.

Bron: VCHO