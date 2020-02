Vrijdag 21 februari 2020

Promotie, Agnietenkapel (UvA), 10.00 u

Cato ter Haar: ECG’s van elkaar aftrekken

Bij het beoordelen van elektrocardiogram (ECG) is het belangrijk om aandacht te hebben voor iemands etniciteit. Daarnaast is het zinvol om bij symptomen die duiden op een verminderde doorbloeding van de hartspier (myocardiale ischemie), een ECG te maken en die te vergelijken met een eerder gemaakt niet-acute ECG van dezelfde persoon. Dit concludeert Ter Haar die onderzoek deed naar elektrocardiografie subtractie (aftrekking) en uitzocht of deze methode van toegevoegde waarde is bij het opsporen van een verminderde doorbloeding van de hartspier.

Juiste beslissing is lastig



Voor artsen is het lastig om juiste beslissingen te nemen als mensen buiten het ziekenhuis klachten hebben die lijken te wijzen op een verminderde doorbloeding van de hartspier, zoals pijn op de borst. Enerzijds is een snelle behandeling en vervoer naar een ziekenhuis dan cruciaal omdat een deel van de hartspier snel kan afsterven. Anderzijds kan een onterechte verdenking leiden tot het nemen van onnodige risico’s, zoals de toediening van sterke bloedverdunners of het doen van onnodig dure en risicovolle diagnostiek (katheterisatie). Maar iedereen naar het ziekenhuis vervoeren voor bloedonderzoek of een echo, is niet haalbaar. Dit zou de spoedeisende hulp overbelasten.



Correcte detectie

Een correcte detectie van de aanwezigheid van verminderde hartspierdoorbloeding is dus erg belangrijk. De methode van elektrocardiografie subtractie kan helpen om te bepalen of een ECG werkelijk anders is vergeleken met een niet-acute situatie en of eventuele afwijkingen dus nieuw zijn.

Bron: Amsterdam UMC