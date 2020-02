Elkaar ontmoeten bij Vicki Brownhuis in Bernhoven

Op donderdag 20 februari ontvangen de vrijwilligers van het Vicki Brownhuis iedereen die kanker heeft of heeft gehad in Bernhoven. Ook naasten zijn welkom.

Kanker grijpt op allerlei manieren in op het leven van mensen, niet alleen op dat van de patiënt, ook op dat van hun naasten. De mensen van het Vicki Brownhuis zorgen voor een ongedwongen sfeer waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn.

Niks moet, alles mag

Niks moet, alles mag. Praten met elkaar om ervaringen uit te wisselen, ontspanningsoefeningen doen of luisteren naar tips over bepaalde onderwerpen, luisteren naar verhalen of je eigen verhaal vertellen. Elkaar ontmoeten staat centraal.

Aanmelden is niet nodig, wie wil is tussen 10.00-12.00 uur van harte welkom in de instructieruimte op de eerste verdieping van Bernhoven in Uden, tegenover het restaurant van het ziekenhuis.

Vicki Brownhuis

Het Vicki Brownhuis stelt zich ten doel om mensen die met kanker zijn geconfronteerd een steun in de rug te bieden. Getrainde vrijwilligers van het Vicki Brownhuis begeleiden de bezoekers op de manier die bij ieder persoonlijk het beste past.

Bron: Bernhoven