Inloopochtend voor MS-patiënten en hun naasten

Komende donderdag 20 februari is er een inloopochtend voor patiënten met MS (en hun naasten) in vergaderruimte 2 van Bernhoven in Uden.

Zowel patiënten, mantelzorgers, familieleden of andere geïnteresseerden zijn tussen 9.00-12.00 uur van harte welkom. Ervaringsdeskundigen van de MS vereniging Nederland ontvangen u met ene kopje koffie of thee en beantwoorden uw vragen, bijvoorbeeld over de WMO, het UWV of andere instanties; over hulpmiddelen en over trucs en tips van lotgenoten.

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, u bent welkom tussen 9.00-12.00 uur.

Bron: Bernhoven