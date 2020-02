Gedeelde besluitvorming bij aneurysma

Sylvana de Mik richt zich in haar onderzoek op manieren om gedeelde besluitvorming in de vaatchirurgie te meten en te verbeteren. Gedeelde besluitvorming is het proces waarbij arts en patiënt samen beslissen over de behandeling. De Mik wil de risicocommunicatie met vaatchirurgische patiënten verbeteren, wat een belangrijk onderdeel is van gedeelde besluitvorming. Wat meer concreet keek ze naar de voor- en nadelen van jaarlijkse beeldvorming na een operatie via de lies van een verwijde buikslagader (aneurysma).

Vaatchirurgie



Vaatchirurgische patiënten hebben baat bij gedeelde besluitvorming, aangezien er vaak meerdere behandelopties zijn en de keuze per patiënt verschilt. Het is daarom belangrijk dat vaatchirurgen de wensen van hun patiënten goed begrijpen. Deze kunnen de beslissing beïnvloeden om een niet-operatieve behandeling voort te zetten, of te kiezen voor een minimaal invasieve behandeling of open chirurgie.

Met beeldvorming controleren

Op een bepaald moment tijdens het ziekteproces, kunnen patiënten voor de keuze komen te staan om de groei van de verwijde buikslagader met beeldvorming te blijven controleren of te kiezen voor een operatie via de bloedvaten van de lies of een open operatie via de buik. Dit is een dilemma omdat patiënten met een verwijde buikslagader meestal geen klachten hebben. Hoewel het risico op het scheuren laag is, is het risico op overlijden hoog als het vat toch scheurt.

Bron: Amsterdam UMC