‘MySclerosis’ kijkt naar hoe #MultipleSclerosis het dagelijks leven beïnvloedt, verteld door de lens van Stash Capar, een filmregisseur die zelf MS heeft. ? Als je niet over MS praat, kan het moeilijk zijn om te weten waar je mee te maken hebtHet is oké om niet oké te zijn. Praat erover ? Stash vertelde over zijn ervaringen met MS. Hij maakte een film om anderen te laten zien hoe MS het dagelijks leven beïnvloedt, op basis van zijn eigen ervaringen. ?

Deze film belicht de dagelijkse worstelingen die mensen met MS doorstaan, en de impact die dit heeft op relaties en de dagelijkse routine – taken die veel mensen zonder MS als vanzelfsprekend beschouwen. We zeggen allemaal weleens tegen mensen gezegd dat we ‘okay’ zijn als we dat niet zijn en weten dat het soms moeilijk is om te delen wat er echt aan de hand is. De korte film van Stash geeft mensen inzicht in het dagelijks leven met MS en laat mensen weten dat het OK is om niet ‘okay’ te zijn.

Welke invloed heeft MS op jouw dagelijkse activiteiten?

“My Sclerosis” is geschreven, geregisseerd en geproduceerd door Stash Capar. Stash is een Pools-Canadese filmregisseur, uit Toronto, Canada. Stash werd in 2011 gediagnosticeerd met multiple sclerose en had een paar zeer moelijke jaren in het begin, maar vond langzaam, met vallen en opstaan, zijn eigen manier om zijn MS te beheren.

Met in de hoofdrol: Sarah Mercey en Christef Desir

Geschreven en geregisseerd door Stash Capar

Producent: Mikhail Petgrave

Cinematograaf: Evan Ciniello

Editor: Dave De Carlo (Rooster Post)

Muziek- en geluidsontwerp: Jochen Mader (Zenthing)

Kleur: Andrew Exworth (The Vanity)

1e AC: Steele Fernandes

Key Grip: Greg Paraskov

Gaffer: Cody Eason

Art Dept: Lachlan Brown

Make-up: Ray Allison

Geluidsmixer: Kendra Welham

Producer Assist: Elise Ardizzi

PA: Peter Badleo, Ryan O’Hare

#MySclerosis #Shiftms #TalkAboutMS