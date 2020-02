Open Dag op Zorgboulevard Rotterdam Zuid

Altijd al een arm in het gips willen hebben zonder een bot te breken? Een potje hersenfitness willen doen of live mee willen kijken tijdens een operatie? Dat kan allemaal op 21 maart van 11.00 -15.00 uur tijdens de Open Dag van de Zorgboulevard Rotterdam Zuid. En voor wie geïnteresseerd is in een baan in de zorg, is er ook een Opleidingen- en Banenmarkt georganiseerd.

De Zorgboulevard Rotterdam ligt aan de Maasstadweg in Rotterdam IJsselmonde. Het is dé plek voor alles op het gebied van gezondheid, zorg en lifestyle. Alle organisaties bevinden zich hier letterlijk naast elkaar. Tijdens de Open Dag is er bij alle zorgaanbieders van alles te zien en beleven. Zo kunnen aanstaande moeders hun bolle buik laten fotograferen, kunnen bezoekers na een voeten- of vatenscan genieten van een spectaculaire modeshow van protheselingerie, nachtkleding en haarwerken én worden de hersenen flink aan het werk gezet tijdens een potje cognitieve fitness.

Achter de schermen

In het Maasstad Ziekenhuis geven de afdelingen Radiologie en Verloskunde/Geboortehuis Maas een kijkje achter de schermen en in de Maasstadzaal op de eerste verdieping kunnen bezoekers via een liveverbinding met een operatiekamer meekijken hoe er geopereerd wordt. En alsof dat nog niet genoeg is, kunnen kinderen hun arm laten gipsen door de gipsverbandmeesters van het ziekenhuis.

Opleidingen- en Banenmarkt

Wie geïnteresseerd is in een interessante opleiding of baan in de zorg kan tijdens de Open Dag terecht op de Opleidingen- en Banenmarkt. Bij diverse kramen is informatie te vinden over functies en/of opleidingen in het Maasstad Ziekenhuis, Antes, Aafje, Kraamzorg Rotterdam, Bevolkingsonderzoek Zuid-West en Hogeschool Rotterdam.

In de agenda!

Het volledige programma is te lezen op www.opdezorgboulevard.nl/opendag. Daar zijn ook de deelnemers aan de Open Dag terug te vinden. Zaterdag 21 maart van 11.00-15.00 uur. Het wordt een leuke en leerzame dag voor jong en oud en iedereen is van harte welkom!

Bron: Maasstad Ziekenhuis