Utrechtse onderzoekers ontvangen Vici-beurs

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft Vici-beurzen toegekend aan zes onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en het Hubrecht Institute. Zij ontvangen elk 1,5 miljoen euro voor onderzoek.

Het is één van de hoogste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland. Gevorderde onderzoekers in Nederland kunnen hiervoor een aanvraag doen. Behalve eer geeft toekenning de onderzoeker de mogelijkheid om een eigen innovatieve onderzoekslijn te ontwikkelen en een onderzoeksgroep samen te stellen.

De zorggerelateerde laureaten

Dr. José Borghans Universitair Hoofddocent Immunologie UMC Utrecht

Onze kennis van het menselijk immuunsysteem is grotendeels gebaseerd op studies met cellen uit bloed, een plek waar slechts een minderheid van afweercellen zich bevindt. Door laboratoriumonderzoek te combineren met wiskunde ontrafelt dit onderzoek hoe immunologisch geheugen wordt onderhouden door afweercellen in het hele lichaam. Nieuwe tactieken in de verdediging tegen een stille maar gevaarlijke vijand

Prof. dr. Saskia van Mil, Universitair Hoofddocent Center for Molecular Medicine

Miljoenen mensen wereldwijd lijden aan de onbekende leverziekte niet-alcoholische steatohepatitis, met een hoog risico op het ontwikkelen van leverfalen en kanker. Er zijn geen medicijnen voorhanden. Saskia van Mil zal door selectieve activatie van de Farnesoid X Receptor onderzoeken of een hoog effectieve therapie kan worden ontwikkeld. Genetische hartziekten – wat gaat er fout?

Prof. dr Eva van Rooij, Hoogleraar Moleculaire Cardiologie, UMC Utrecht en Hubrecht Institute

Genetische hartziekten die ontstaan door een foutje in het DNA worden gekenmerkt door allerlei ziekte drijvende veranderingen in het hart die bijdragen aan de progressie van de ziekte. Tot nu is er maar weinig bekend over de processen die hieraan bijdragen. Eva van Rooij wilt ontdekken wat er ten grondslag ligt aan deze veranderingen om zo mogelijk te kunnen helpen in de ontwikkeling van verbeterde therapieën. Uiterlijk vertoon

Dr. Nina van Sorge, Universitair Hoofddocent Medical Microbiology UMC Utrecht

Stafylokokken veroorzaken lastig te behandelen infecties. Stafylokokken omhullen zich met verschillende complexe suikerstructuren. Microbiologen vermoeden dat deze ‘suikerjasjes’ een belangrijk herkenningspunt zijn voor het immuunsysteem om de stafylokokken op te ruimen. Meer inzicht over het hoe en wat van deze herkenning vormt een belangrijke sleutel voor de ontwikkeling van antibiotica en vaccins.

