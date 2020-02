Hoe gevaarlijk is het coronavirus?

Alex Friedrich, hoogleraar Medische Microbiologie en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het UMCG legt uit!

W?at zijn de symptomen van een Coronabesmetting en hoe gevaarlijk is het?

Een flinke verkoudheid lijkt het meest op een coronabesmetting. Een deel van de besmette mensen krijgt daarnaast ook ernstige longklachten en kortademigheid en in sommige gevallen leidt het virus – vaak bij mensen met onderliggend lijden – tot levensbedreigende luchtweginfecties. Het coronavirus is waarschijnlijk net iets besmettelijker dan een ‘gewone’ griep, en is voor zover we nu weten net zo dodelijk. En van de griep hebben we ieder jaar wel een uitbraak. Net als aan de griep, overlijden sommige mensen aan het corovirus.

Wat is het coronavirus

Corona is ?een verzamelnaam voor allerlei virussen die vaak voorkomen. In het UMCG liggen geregeld patiënten met een Coronavirus, maar dan met andere typen. Het 2019n-CoV is verwant aan (gelukkig minder vaak voorkomende) virussen zoals SARS en MERS. Op dit moment lijkt het virus vooral gevaarlijk voor ouderen, jonge kinderen en mensen met een zwakkere afweer (zoals patiënten in ziekenhuizen) gevaarlijk. De mensen die in China aan dit virus zijn overleden, zijn bijna allemaal op leeftijd of hebben onderliggende medische problemen. Vergelijkbaar dus met de de gebruikelijke griep.

Nieuw virus

Mensen hebben nog helemaal geen afweer ontwikkeld tegen dit virus. Dus als je besmet raakt, heeft je lichaam meer moeite het virus snel aan te pakken. Doordat het virus steeds wordt overgedragen van mens op mens past het virus zich aan het menselijke lichaam aanpassen.

Dit virus is waarschijnlijk een dierenvirus dat zo is gemuteerd dat het niet alleen van dieren naar mensen wordt overgedragen maar ook van mens op mens overdraagbaar is.

Maatregelen



In Nederland is de benodigde sneldiagnostiek beschikbaar. Ook zijn er isolatiebedden, persoonlijke beschermingsmiddelen en is er de benodigde expertise van artsen microbioloog, virologen, infectiologen en deskundigen infectiepreventie beschikbaar.

Het is lastig om verspreiding van een virus tegen te houden dat ook besmettelijk is vóórdat je ziekteverschijnselen hebt.

We weten natuurlijk niet wat er gebeurt als het virus nog verder muteert: het virus kan door nutatie gevaarlijker voor mensen worden, maar ook minder gevaarlijk. Deskundigen van o.a. de WHO houden de ontwikkeling van dit virus nauwlettend in de gaten en adviseren passende maatregelen.”

Kijk voor het meest actuele reisadvies altijd op de website van Buitenlandse Zaken.

Het RIVM geeft op zijn website meer algemene informatie over het nieuwe Coronavirus.

Bron: UMCG