Vrijdag 28 februari

Promotie, Aula (UvA) 11.00 u

Roel Achterbergh: Seks, drugs en mentale gezondheid bij mannen die seks hebben met mannen

De deelnemers aan een studie naar het gebruik van een anti-hivpil PrEP hadden relatief vaak problemen met seksverslaving (20 procent), alcohol (28 procent), drugs (36 procent) en kampten relatief vaak met depressie en angststoornissen (21 procent). Dit stelt Achterbergh in zijn studie naar de psychosociale gezondheid van homomannen. Hij heeft mannen onderzocht die meededen aan een studie over de introductie van PrEP van de GGD-Amsterdam.

PrEP gebruik

Het is bekend dat mannen die seks hebben met mannen vaker psychosociale problemen hebben en dat deze problemen vaak gepaard gaan met het oplopen van hiv of een andere soa. Achterbergh wilde de psychosociale gezondheid van deze mannen in kaart brengen en onderzoeken of deze problemen tijdens het gebruik van PrEP verminderen omdat de mannen minder angst hebben voor hiv. Uit dit deel van het onderzoek blijkt dat seksverslaving en drugsproblemen afnamen tijdens PrEP gebruik.

Link naar proefschrift

Bron: Amsterdam UMC