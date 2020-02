Dit moet je doen als je in een regio bent/was waar een coronavirus-besmetting is! #COVID-19

Circa honderd mensen zijn tot nog toe in Nederland tests op het coronavirus COVID-19. Hierbij zijn geen nieuwe besmettingsgevallen gevonden, zo meldt het RIVM zaterdagochtend 29 februari 2020. De tientallen mensen die contact hadden met de reeds gediagnosticeerde Nederlander met COVID-19 gedurende de incubatietijd van het virus in de gaten gehouden. En in ziekenhuizen staan honderden geïsoleerde ziekenhuisbedden klaar voor het geval er meer besmette patiënten worden gevonden.

Wat als je COVID-19 besmet gebied bent geweest?

Als je de afgelopen 14 dagen in besmet gebied bent geweest, vraag je je wellicht af wat je moet en kan doen om jezelf en anderen tegen het coronavirus te beschermen.

Gebieden waar besmetting met coronavirus (COVID-19) is geconstateerd

De John Hopkins Universiteit heeft een kaart actuele data over over het aantal gediagnosticeerde patiënten met het coronavirus COVID-29, het aantal overleden patiënten en het aantal patiënten dat gezond verklaard is. De aantallen zijn gebaseerd op onder andere de informatie van Wereldgezondheidsorganisatie WHO en ECDC European Centre for Disease Prevention and Control .

Er kunnen kleine verschillen zitten in de aantallen in het overzicht van de John Hopkins Universiteit. Voor de meest accurate bevestigde aantallen verwijzen we naar de websites van de WHO en ECDC.

Beschermingsmaatregelen voor personen die zich in regio’s zitten met coronavirus-besmettingen of deze gebieden onlangs hebben bezocht (afgelopen 14 dagen)

Blijf thuis als je begint wat onwel begint te voelen. Zelfs met milde symptomen zoals hoofdpijn en lichte loopneus. Blijf thuis totdat je herstelt bent! Ben wel alert als je koorts begint te krijgen.

Waarom thuisblijven met een griepje of verkoudheid?

Door het vermijden van contact met anderen en bezoeken aan medische faciliteiten krijgt onze samenleving beter de kans om effectiever te werken en je en anderen te beschermen tegen mogelijke COVID-19 en andere virussen. Bij milde ziekteverschijnselen weten we niet zeker of je alleen verkouden bent of echt het coronavirus hebt. Het duurt soms een aantal dagen voor de ziekte zich echt openbaart.

Wat moet ik doen als ik koorts heb, moet hoesten en moeite met ademhalen heb?

Als je koorts hebt, moet hoesten en moeite hebt met ademhalen, neem dan onmiddellijk telefonisch contact op met je huisarts of de huisartsenpost in jouw regio. Ga niet op eigen houtje naar het ziekenhuis of huisarts voor medisch advies. Medisch professionals zullen eerst telefonisch informatie willen inwinnen om te bepalen of ze te maken hebben met een gewone luchtweginfectie, met het coronavirus of een andere ernstige aandoening.

Bel dus van tevoren op zodat men op voorhand kan bepalen wat de juiste voor jou zorginstelling is. En vertel uw de zorgverlener over uw recente reis naar besmet gebied of contact met reizigers die in die gebieden zijn geweest. Vertel waar en wanneer dit was en met wie u contact had en of deze persoon al gediagnosticeerd is met COVID-19.

Waarom eerst bellen?

Door eerst te bellen, helpen je mogelijke verspreiding van COVID-19 en andere virussen te voorkomen. Bij de huisarts en in het ziekenhuis komen ook vaak patiënten met een verminderde weerstand. Mensen met bijvoorbeeld hart- en vaatproblemen, luchtwegaandoeningen en/ of een verminderde weerstand zijn extra kwetsbaar voor het coronavirus.

Ook als je je niet ziek voelt bescherm jezelf en anderen tegen ziek worden

Basisbeschermende maatregelen tegen het nieuwe coronavirus

Blijf op de hoogte van de laatste informatie over de COVID-19 uitbraak, beschikbaar op de RIVM-website en via uw nationale en lokale volksgezondheidsautoriteit.

Zorg voor uw gezondheid en bescherm jezelf en anderen door het volgende te doen: