Gebieden met wijdverspreide transmissie uitgebreid: Alle provincies ten noorden van Toscane en Umbrië nu risicogebied

Landen en regio’s met wijdverspreide transmissie

Landen/regio’s met wijdverspreide transmissie zijn per 1 maart 2020 uitgebreid. Het betreft de volgende gebieden:China(inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea en Iran, en alle provincies ten noorden van Umbrië en Toscane in Italië. Het betreft dan de provincies Aosta, Lombardije, Alto Adige / Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Piëmonte, Emilia-Romagna en Ligurië.

Landen met lokale transmissie

Lokale transmissie is vastgesteld in de volgende landen: Japan, Maleisië, Thailand, Taiwan, Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam. Hier is echter nog geen wijdverspreide transmissie. Voor deze gebieden met lokale transmissie geldt dat patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen met een respiratoire verschijnselen én in de 14 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in het gebied met lokale transmissie zijn geweest, getest kunnen worden om COVID-19 uit te sluiten.

Informatie voor reizigers uit gebieden met cornonavirus

Mensen die in één van de gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en klachten hebben, wordt geadviseerd om thuis te blijven. Worden de klachten erger, neem dan telefonisch contact op met de huisarts. Het gaat om mensen die in China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië. In Noord-Italië gaat het om de volgende provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.

Beperking voor huisgenoten van patiënten

Mensen die huisgenoten zijn van bevestigde patiënten en die risico hebben gelopen moeten hun sociale contacten beperken. Dat betekent dat deze mensen niet mogen werken en zo min mogelijk buiten de deur mogen komen.