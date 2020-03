Rivas: Beatrixziekenhuis en Lingepolikliniek op slot door coronavirusbesmetting #COVID-19

Beatrixziekenhuis Gorinchem en Lingepolikliniek Leerdam per direct tijdelijk gesloten

Het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem heeft een patiëntenstop ingesteld. Ook de Lingepoli Leerdam is per direct gesloten voor nieuwe patiënten en bezoekers. Ook bezoekers mogen het ziekenhuis niet in, dat heeft een woordvoerder van het RIVM gezegd op de persconferentie bij het RIVM naar aanleiding van nieuwe besmettingen met het coronavirus COVID-19.

De patiëntstop is ingesteld omdat er een patiënte met het coronavirus COVID-19 bleek te liggen. Daarop heeft het ziekenhuis om het ziekenhuis even te “bevriezen”. Daarmee krijgt het ziekenhuis de tijd de juiste infectiepreventie maatregelen op te schalen en een contactonderzoek te doen. De COVID-19 besmetting is in het Erasmus MC. Volgens de woordvoerder van het RIVM is er veel uitzoekwerk in het ziekenhuis. Zo moet er worden nagegaan of de coronapatiënt die in het ziekenhuis lag, voldoende in quarantaine is geweest. Ook moet er worden onderzocht of er tekortkomingen zijn geweest en of bezoek en patiënten risico heeft gelopen.

Beatrixziekenhuis sluit per direct



In nauw overleg met RIVM heeft Rivas Zorggroep besloten het Beatrixziekenhuis per direct te sluiten vanwege een grote kans op besmetting. Voor patiënten die momenteel in het ziekenhuis verblijven, geldt dat zij geen bezoek mogen ontvangen. Nieuwe patiënten worden in overleg doorverwezen naar andere ziekenhuizen.

De 49-jarige patiënte verbleef van 21 februari tot en met 28 februari op de intensive care van het Beatrixziekenhuis. De patiënt is vrijdag 28 februari overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam toen haar conditie verslechterde. Volgens het tot en met vrijdag 28 februari geldende RIVM-protocol was er geen aanleiding om deze patiënt te hoeven testen.

Aanleiding en achtergrond

Vrijdagavond 21 februari heeft deze patiënte zich gemeld op de Spoedeisende Hulp van het Beatrixziekenhuis met klachten aan de luchtwegen. De patiënt voldeed niet aan de toen geldende casusdefinitie corona- COVID-19 van het RIVM om getest te hoeven worden op corona. De patiënt was niet in een risicogebied geweest of in aanraking gekomen met een bevestigde besmette patiënt. Halverwege de middag op vrijdag 28 februari heeft RIVM het protocol aangepast. De patiënt was toen al naar het Erasmus Medisch Centrum vervoerd.

De vrouw komt uit Nieuwendijk, gemeente Altena zich. Ze heeft zich met respiratoire klachten op de spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gemeld. In de loop van de week verslechterde haar situatie. Om die reden werd zij overgebracht naar het Erasmus MC, waar zij werd opgenomen op de intensive care.

De patiënte is als beademde IC-patiënt met een ambulance vervoerd. Hierbij gelden specifieke en strengere hygiëne protocollen.

Niet getest in Gorinchem



Het ziekenhuis in Gorinchem heeft de vrouw niet getest op het coronavirus omdat daar volgens het RIVM-protocol geen reden toe was. De vrouw was niet in een risicogebied geweest of in aanraking geweest met een bevestigde besmette patiënt, meldt het ziekenhuis.

Anja Blonk, directeur van het Beatrixziekenhuis: ‘Het besmettingsrisico is groot. Wij willen niet dat patiënten, bezoekers, medewerkers en de inwoners van deze regio onnodig gevaar lopen. Om besmettingen te voorkomen, sluiten wij nu in samenspraak met RIVM de deuren van het ziekenhuis.’

Dit betekent ook dat alle afspraken in het Beatrixziekenhuis en de Lingepolikliniek niet doorgaan. Patiënten worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.

Aanvullende maatregelen



Medewerkers, patiënten en bezoekers die in contact geweest zijn met de patiënt en/ of op de intensive care zijn geweest van 21 tot en met 28 februari zijn, omdat ze tot de eerste ring in het contactonderzoek behoren, benaderd. Alle afspraken zijn gemaakt volgens de protocollen van het RIVM.

Voor medewerkers, patiënten en bezoekers die niet in contact zijn geweest met de patiënt en/ of op de intensive care zijn geweest van 21 tot en met 28 februari, gelden de richtlijnen zoals voor de rest van Nederland door het RIVM vastgesteld. Voor meer informatie over het coronavirus en de richtlijnen: www.rivm.nl/nieuwcoronavirus

Het crisisteam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is bijeen in verband met het virus. Medewerkers kunnen het ziekenhuis nog wel in en uit als ze geen ziekteverschijnselen hebben.

Bron: RIVM