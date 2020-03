Door het coronavirus kan je zelf of een gezinslid zomaar ineens in quarataine worden geplaatst. Een dag of langer geen medicijnen slikken, is geen optie voor chronisch zieken. Als je afhankelijk bent van geneesmiddelen door een chronische ziekte is het verstandig om voor minimaal twee weken medicatie in huis hebt. Check je voorraad en hanteer een voorraad voor minimaal 2 weken. Dat scheelt een hoop stress.

En check ook even bij je apotheek wat de mogelijkheden zijn