SDW organiseert informatiebijeenkomst over pleegzorg

SDW organiseert een informatiebijeenkomst voor mensen die interesse hebben in pleegzorg op 19 maart om 20.00 uur in Dorpspunt ’t Blickvelt aan de Dorpsstraat 49 in Woensdrecht.

Aan de orde komen onderwerpen als de mogelijkheden van pleegzorg, de ondersteuning van SDW, het contact met de biologische ouders, hoe je pleegouder kunt worden en financiële vergoedingen. Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen, zowel aan begeleiders van SDW als aan een pleegouder die uit eigen ervaring kan vertellen.

Pleegzorg bij SDW

SDW biedt pleegzorg waarbij ouders en kind een regelmatige ‘adempauze’ inlassen doordat het kind bijvoorbeeld een weekend per maand bij een pleeggezin gaat logeren. Zo kan uithuisplaatsing worden voorkomen. Soms is het echter nodig dat een kind voor langere tijd in een pleeggezin geplaatst wordt en daar opgroeit. Ook is SDW op zoek naar crisisgezinnen bij een kind direct geplaatst kan worden voor een vooraf onbekende periode.

Aanmelden

De informatieavond is geheel vrijblijvend. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar pleegzorg@sdwzorg.nl Op de website www.sdw.nl/pleegzorg vindt u meer informatie over pleegzorg van SDW.

SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Heeft u vragen over de ondersteuning van SDW, kijk dan eens op www.sdw.nl of neem contact op met SDW Startpunt: startpunt@sdwzorg.nl

Bron: SDWZorg