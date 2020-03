JBZ heeft alle geplande operaties voor vrijdag 6 maart afgezegd vanwege het Coronavirus #COVID-19

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is uit voorzorg besloten om alle nieuwe patiënten met symptomen van een luchtweginfectie in een eenpersoonskamer in isolatie te verplegen totdat de testen op zowel influenza als het Coronavirus bekend zijn.

Tot nu toe werden patiënten uit isolatie gehaald als zij negatief testten op influenza. Nu wordt ook het resultaat van de test op het Coronavirus afgewacht. Pas als de Coronatest ook negatief is, gaat de patiënt uit isolatie. Dit besluit is genomen om verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen en patiënten en onze medewerkers zo min mogelijk risico te laten lopen.

Geplande operaties afgezegd

Om voldoende eenpersoonskamers te hebben, worden alle geplande operaties voor vrijdag 6 maart afgezegd. Patiënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Spoedoperaties en oncologische operaties die spoed hebben, gaan gewoon door. De spreekuren op de polikliniek en de afspraken op de poliklinische operatiekamers gaan ook gewoon door.

Iedere dag wordt bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Bron: JBZ