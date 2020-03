Senior Service genomineerd voor Koning Willem I-prijs

Oudste particuliere mantelorganisatie van Nederland bij laatste 12

Senior Service is genomineerd voor de belangrijkste ondernemersonderscheiding van Nederland, de Koning Willem I-prijs. De grootste particuliere mantelzorgorganisatie van Nederland is kanshebber in de categorie mkb-bedrijven in de regio West.

In totaal zijn er twaalf ondernemingen genomineerd. Senior Service springt in op de trend dat mensen langer thuis moeten blijven wonen en dat het aantal ouderen met behoefte aan extra ondersteuning de komende jaren explosief groeit. De 50-plussers die de mantelzorg verlenen hebben de behoefte om parttime te blijven werken en van betekenis te zijn voor de samenleving. Senior Service is de oudste particuliere mantelzorgorganisatie van Nederland en bestaat dit jaar precies 25 jaar. De uiteindelijke winnaar wordt in mei bekendgemaakt.

Over De Koning Willem I Prijs



De Koning Willem I prijs vormt de ultieme bekroning van goed ondernemerschap. Deze prestigieuze en onafhankelijke ondernemingsprijs wordt tweejaarlijks toegekend door de Koning Willem I Stichting in twee categorieën: grootbedrijf en mkb. Ondernemingen die de afgelopen jaren durf, daadkracht, duurzaamheid, doorzettingsvermogen en goed ondernemerschap hebben getoond, komen in aanmerking voor de prijs. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting.



Over Senior Service



Senior Service biedt senioren aanvullende mantelzorg en bestaat in 2020 precies een kwarteeuw. De jonge Rotterdamse ondernemer Floris Vervat zette in 2006 zijn eerste stappen in deze specifieke zorgmarkt, gemotiveerd door een gebrek aan zorgoplossingen voor zijn eigen grootouders. Na een overname van Senior Service in 2010 ontstond de oudste landelijk werkende thuishulporganisatie van Nederland. De missie van Senior Service luidt: ‘Ouder worden in Nederland voorgoed veranderen’. De diensten van Senior Service variëren van thuishulp van twee uur per week tot volledige 24-uur zorg en van ondersteuning bij de administratie tot waakdiensten na een opname in het ziekenhuis.

Foto: het team van Senior Service met helemaal links directeur Floris Vervat.

Bron: Koolhoven & Partners