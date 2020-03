Zorgverleners in verschillende ziekenhuizen besmet geraakt met coronavirus COVID-19

In steeds meer ziekenhuizen liggen patiënten die besmet blijken te zijn met nieuwe coronavirus COVID-19. Om verdere verspreiding te voorkomen, hebben verschillende ziekenhuizen woensdag maatregelen genomen. Dit is de laatste stand van zaken:

Beatrixziekenhuis Gorichem en Lingepolikliniek Leerdam

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepolikliniek in Leerdam gaan vandaag weer volledig open voor nieuwe patiënten en bezoekers. Op de twee locaties gold eerder een opname- en bezoekersstop nadat een patiënt op de intensive care had gelegen met het coronavirus. Het ziekenhuis laat weten dat alle medewerkers die direct contact hebben gehad met de bewuste patiënt in beeld zijn gebracht. Alle medewerkers met gezondheidsklachten zijn getest op het coronavirus. Tot nu toe zijn al deze testen negatief gebleken. Medewerkers van wie de testresultaten nog niet binnen zijn en zorg verlenen, zitten thuis in afwachting van de testresultaten.

Maasstad Ziekenhuis

De Intensive Care (IC) van het Maasstad Ziekenhuis is sinds 3 maart 23.00 uur weer geopend voor nieuwe patiënten. De afgelopen dagen was een opnamestop op de IC van kracht in verband met een patiënt met het coronavirus (COVID-19) die op de IC heeft gelegen. De besmetting kwam pas na een week aan het licht, na een overplaatsing naar het Erasmus MC. Op alle andere afdelingen ging de patiëntenzorg gewoon door. De testen die zijn afgenomen bij de patiënten die op dit moment op de afdeling Intensive Care liggen zijn negatief. Dit betekent dat zij geen drager zijn van het coronavirus.

Geen van de patiënten die nu op de intensive care liggen, heeft het virus. Zieke mensen die er eerder op de afdeling lagen en medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis zijn ook getest op het coronavirus.

De uitslagen van de testen die zijn afgenomen bij de betrokken medewerkers en patiënten die op de IC hebben gelegen, zijn nog niet bekend en volgen deze week. Op dit moment zijn er geen patiënten opgenomen in het ziekenhuis die het coronavirus hebben.

Het Maasstad Ziekenhuis blijft extra alert en volgt actief het infectiebeleid op. Dit betekent dat als patiënten zich melden met luchtwegklachten volgens protocol behandelen. Wanneer er verdenking op aanwezigheid van het coronavirus is, treedt het protocol strikte isolatie in werking.

OLVG

Bij een medewerker van OLVG is een besmetting met het Coronavirus (COVID-19) vastgesteld. De medewerker, werkzaam op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) in OLVG, is in thuisisolatie geplaatst en ertoont lichte symptomen. De medewerker kwam terug van een vakantie in Noord-Italië en is daarna vier dagen in OLVG aan het werk geweest, op locatie Oost en West. Het gebied waar de medewerker op vakantie was geweest werd later bestempeld als hoog risicogebied. Na het ontstaan van klachten is de medewerker getest. De eerste test bleek helaas positief. De tweede test van het RIVM ter bevestiging volgt nog.

Het OLVG in Amsterdam heeft hierop woensdag twee poliklinieken gesloten nadat een medewerker positief getest was op het coronavirus. Patiënten die vorige week contact hebben gehad met deze medewerker worden hierover geïnformeerd. Het ziekenhuis benadrukt dat patiënten en bezoekers bij een bezoek geen extra risico lopen op besmetting.

Diakonessenhuis Utrecht

In het Diakonessenhuis Utrechts zijn drie patiënten opgenomen die vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus. De drie (mogelijk) besmette patiënten hebben allen de besmetting buiten het ziekenhuis opgelopen. Voor zover we nu weten is er geen relatie tussen de drie patiënten. Dat heeft het ziekenhuis samen met de GGD regio Utrecht vastgesteld. in kaart welke medewerkers van ons ziekenhuis met deze patiënten in contact zijn geweest. Medewerkers in ons ziekenhuis die contact hebben gehad met (mogelijk) besmette patiënten, mogen blijven werken zolang ze geen klachten aan hun luchtwegen en/of koorts hebben. Zodra ze klachten krijgen, blijven ze thuis en worden ze getest. Eerder testen heeft geen zin, omdat het virus niet is aan te tonen als je niet ziek bent.

De patiënt waarvan nu zeker is dat deze is besmet ligt sinds vrijdag 28 februari in ons ziekenhuis. Er heeft één andere patiënt bij deze patiënt op de kamer gelegen. Die is inmiddels met ontslag. We hebben die persoon geïnformeerd. Zo nodig zal de GGD regio Utrecht deze persoon testen en ook een contactonderzoek uitvoeren van de privé-omgeving van deze persoon.

Het Diak brengt in kaart welke medewerkers van het ziekenhuis met deze patiënten in contact zijn geweest. Medewerkers in het ziekenhuis die contact hebben gehad met (mogelijk) besmette patiënten, mogen blijven werken zolang ze geen klachten aan hun luchtwegen en/of koorts hebben. Zodra ze klachten krijgen, blijven ze thuis en worden ze getest. Eerder testen heeft geen zin, omdat het virus niet is aan te tonen als je niet ziek bent.

Ikazia Ziekenhuis

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam maakte woensdag bekend dat een 86-jarige patiënt positief is getest op het coronavirus. De man meldde zich zondagavond op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis met klachten aan de urinewegen.

Toen hij naast zijn eerste klachten ook last kreeg van zijn luchtwegen, is er direct besloten om hem te testen op het virus. Dinsdagavond bleek de test positief te zijn. De patiënt was daarvoor al uit voorzorg op een isolatiekamer geplaatst. Medewerkers die contact hebben gehad met de patiënt én klachten vertonen, zullen ook op het Coronavirus worden getest. Vooralsnog is dit niet het geval.

Catharina Ziekenhuis

In het Catharina Ziekenhuis zijn twee nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat om de partner van de patiënt die maandag positief testte. Zij en haar partner worden in isolatie verpleegd in het ziekenhuis. Daarnaast werd woensdagavond bekend dat helaas ook een medewerker besmet is geraakt met het coronavirus. De medewerker zit in thuisisolatie.

De medewerker heeft het virus vermoedelijk opgelopen bij het verplegen van de patiënt, bij wie afgelopen maandag corona-COVID-19 werd vastgesteld. Het ziekenhuis heeft per direct besloten om de patiënten van de afdeling waar de verpleegkundige heeft gewerkt in isolatie te verplegen. Het gaat om een gedeelte van de afdeling chirurgie (5-oost). Daar worden op dit moment 13 patiënten verpleegd. Zij worden uit voorzorg getest op het coronavirus. Voor de afdeling geldt een opnamestop. Ook is het ziekenhuis een contactonderzoek onder patiënten en medewerkers van de betrokken afdeling gestart.

Het ziekenhuis heeft meerdere afdelingen waar chirurgische patiënten worden verpleegd. De geplande OK’s kunnen gewoon doorgaan, omdat nieuwe patiënten veilig op die afdelingen verpleegd kunnen worden.Inmiddels hebben 94 medewerkers van het ziekenhuis zich laten testen die mogelijk in contact zijn geweest met de eerste patiënt bij wie corona is vastgesteld. 93 Medewekers zijn negatief getest en dragen het virus dus niet bij zich. Helaas werd één medewerker positief getest. Het ziekenhuis biedt aan medewerkers laagdrempelig een coronatest aan.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Woensdag 4 maart 2020 is bij een arts-assistent van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) het Coronavirus (COVID-19) aangetroffen. De arts-assistent heeft de JBZ patiënt met het Coronavirus afgelopen vrijdag opgevangen op de afdeling Spoedeisende Hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Omdat deze medewerker dinsdag milde luchtwegklachten kreeg en contact had gehad met de patiënt is deze getest. De arts-assistent woont in ‘s-Hertogenbosch.

De arts-assistent is meteen naar huis gegaan en er wordt door de GGD thuisisolatie ingesteld. De patiënten die dinsdag door de besmette arts-assistent zijn gezien, zijn geïsoleerd en worden gemonitord op de ontwikkeling van koorts en luchtwegklachten. Het gaat in totaal om acht patiënten van de afdeling Oncologie. De medewerkers waarmee deze arts-assistent contact heeft gehad, worden gevraagd zelf hun gezondheid te monitoren.

De arts-assistent en zijn privécontacten worden door de GGD Hart voor Brabant benaderd. Mochten zij klachten krijgen die passen bij het Coronavirus, dan worden zij ook in thuisisolatie geplaatst en getest.