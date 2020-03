Geen verdubbeling van aantal bemettingen met het coronavirus COVID-19, 46 nieuwe patienten

128 positieve testen

Sinds gisteren zijn 46 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 128 waarvan 1 patiënt is overleden. Hiervan zijn 101 patiënten in het buitenland besmet geraakt of zijn contacten van bevestigde patiënten. Van de nieuwe patiënten zijn 5 personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie.

Het aantal coronapatiënten in Nederland is hiermee niet verdubbeld zoals gisteren. Gisteren werd het aantal besmette mensen met 44 nieuwe positieve testen meer dan verdubbeld. De afgelopen 24 uur kwamen er 46 mensen bij in Nederland die het virus dragen.

Het groei van het aantal patiënten is daarmee gestaag maar niet exponentieel. En lijken we op de goede weg om het virus verder in te dammen. De meeste besmettingen zijn in de regio Utrecht.