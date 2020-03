Vier op de tien jongeren met psychische klachten praten hier niet over

Noodzaak blijft voor vierde editie #openup-week van MIND, Human en NPO 3FM

Amersfoort/Hilversum, 5 maart 2020 – 43 procent van de jonge mensen (16-34 jaar) die kampen met psychische klachten is hier niet open over. Het delen van hun problemen op social media lijkt voor deze groep jongeren helemaal een brug te ver: 87 procent wil of durft dit niet te doen. Ze vinden het te persoonlijk of zijn bang voor de reacties van anderen.

Tegelijkertijd geven zeven op de tien (73 procent) aan zich wel aangemoedigd te voelen als andere mensen open zijn over hun psychische klachten. Dit blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, in samenwerking met MIND, Human en NPO 3FM in het kader van hun #openup-week. De vierde editie van de #openup-week vindt plaats van 9 tot en met 15 maart 2020.

Onbekende en bekende Nederlanders

Tijdens de #openup-week delen de initiatiefnemers verhalen van onbekende en bekende Nederlanders met psychische problemen, om jongeren te stimuleren ook open te zijn over hun eigen psychische klachten. Openheid helpt om schaamte te doorbreken en om hulp te vragen. Hierdoor hopen de initiatiefnemers te voorkomen dat psychische klachten uitmonden in ernstige psychische problemen.

Voor zes op de tien (58 procent) jonge mensen met psychische klachten voelt het als een taboe om over hun problemen te praten. Ze zijn bang dat mensen snel zullen oordelen en hen de stempel ‘aansteller’ zullen geven. Toch is het overgrote deel (94 procent) van alle deelnemers aan het onderzoek het erover eens dat jonge mensen open moeten kunnen zijn over hun psychische klachten.

Noodzaak

Deze cijfers uit het 3Vraagt-onderzoek illustreren de noodzaak van het blijven houden van de #openup-week, waarin de kennis over psychische problemen wordt vergroot en het praten erover gestimuleerd. Zoals een deelnemer aan het onderzoek verwoordt: “Als anderen open zijn, maakt dat de schaamte kleiner. Ik voel me minder alleen en meer gesterkt om ook open te zijn.”

Openhartige verhalen

Op de platformen van MIND, Human en 3FM worden, samen met 3voor12 (VPRO), FunX, NPO 3, Club Hub en BEAM (EO), verhalen van jongeren gedeeld die openhartig vertellen over hun eetstoornis, burn-out, depressie en/of andere psychische problemen. Zij vertellen ook wat hen geholpen heeft om beter om te gaan met deze problemen. Human maakte samen met 3voor12 drie openhartige video’s waarin muzikanten Jesse Nambiar, Stippenlift en Ginger een #openup doen over hun eigen ervaringen met psychische problemen.

In een #openup-podcast van 3FM en Human staat het bespreekbaar maken van psychische problemen op de werkvloer centraal. Maandag 9 maart vertelt 3FM Talent S10 in Sanders Vriendenteam (6.00 – 10.00 uur op 3FM) over haar depressie en suïcidale gedachten. In de 3FM Special ‘Asking For A Friend’ (vrijdag 13 maart van 22:00 tot 00:00 uur op 3FM) vraagt DJ Joram Kaat (EO) zich af wat je moet doen als je vermoedt dat iemand in je omgeving last heeft van psychische problemen. Hoe herken je de signalen en hoe ga je het gesprek aan met diegene?

Iedereen kan meedoen met #openup

Iedereen is welkom om mee te doen met de #openup-week. Dit kan door een ervaringsverhaal te delen via MIND Young: www.mindyoung.nl/openup en door de #openup-verhalen te delen via social media (met #openup erbij), maar ook door open te zijn over waar jongeren zelf mee zitten tegen iemand in hun omgeving. Ter ondersteuning zijn de promotiematerialen voor #openup te vinden in een toolkit.

Bron: Mind via huisvoordegezondheid.onmicrosoft.com