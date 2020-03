60 nieuwe patiënten, in totaal 188 corona COVID-19 besmettingen in Nederland

Op 7 maart zijn er 60 nieuwe patiënten bijgekomen. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 188 waarvan 1 patiënt is overleden. De meeste nieuwe patiënten werden in Noord-Brabant gemeld: 26, zo meldt het RIVM.

Nieuwe besmettingen vooral in Noord-Brabant

Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest. Het merendeel (103) van deze patiënten is in (Noord-) Italië geweest. Hiernaast zijn 47 mensen besmet geraakt via een gediagnosticeerde patiënt. Van 29 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn.

Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie. Er zijn 24 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Ook voor alle nieuwe patiënten starten de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en contactonderzoek.

*(Gegevens zijn van het RIVM van 7 maart 2020 16.00 uur)

Bron: RIVM