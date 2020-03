COVID-19 77 nieuwe patiënten, 2 patiënten overleden in totaal 265 positief geteste patiënten. Sterftecijfer voor Nederland is 1,13%

Vandaag zijn twee patiënten met het nieuwe coronavirus COVID-19 overleden. Beiden hadden ernstige onderliggende medische problemen. Het gaat om een 86-jarige man die opgenomen was in het Bernhoven Ziekenhuis te Uden en een 82-jarige man uit het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard/Geleen. Wat de besmettingsbron van deze patiënten is, is in onderzoek.

Sinds gisteren zijn 77 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 265 waarvan 3 patiënten zijn overleden. Hoeveel daarvan afkomstig zijn uit Noord-Brabant volgt nog.

Van de 265 patiënten zijn er 144 in het buitenland geweest. Het merendeel (131) van deze patiënten is in (Noord-) Italië geweest. Hiernaast zijn 74 mensen besmet geraakt via een gediagnosticeerde patiënt. Van 47 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn.

Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie. Er zijn 36 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Ook voor alle nieuwe patiënten starten de GGD’en contactonderzoek.

Bron: RIVM