Noord-Italië op slot vanwege het coronavirus

Zowat het hele noorden van Italië gaat op slot omdat de corona-epidemie ze het virus maar niet onder controle krijgen. Lombardije en elf noordelijke regio’s – een gebied waar liefst 16 miljoen mensen wonen – worden zowat volledig afgesloten van de buitenwereld. Het gaat om de provincies Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Veneto, Padua, Treviso, Asti en Alessandria. De beperkingen gelden volgens het concept tot zeker 3 april.

In deze betreffende regio’s kan alleen in- en uitgereisd worden wanneer dit strikt noodzakelijk is, schrijft de Italiaanse krant Corriere Della Sera. Het gaat volgens Reuters bijvoorbeeld om “noodzakelijk werk” of om familieredenen.

De teller met besmettingen met het nieuwe coronavirus staat er op 5.883 en de dodental is gestegen tot 233. En dat leidt nu nog maar eens tot drastische maatregelen in Italië. Volgens een ontwerp van decreet van de regering dat onder meer de krant La Republicca en persbureau Reuters konden inkijken, ligt een plan klaar om de hele regio Lombardije af te sluiten, samen met nog elf provincies in de regio’s Emilia-Romagna, de Marken, Piemonte en Veneto.

In die regio’s blijven de scholen dicht tot ten minste drie april (in de rest van Italië zijn de kinderen ook thuis, maar voorlopig maar tot 15 maart). Alle verloven voor mensen uit de zorgsector worden ingetrokken. Fitnesscentra, zwembaden, culturele centra, musea, skiresorts en kuuroorden moeten dicht. Reizen van of naar één van die gebieden zal een tijdlang niet meer mogen. En in de zone zelf mogen alleen verplaatsingen worden gedaan die “niet uitstelbaar” zijn. Wie zich niet aan de richtlijnen houdt, overtreedt de wet en kan in principe een gevangenisstraf krijgen, staat in het decreet.

Er waren al dergelijke strenge beperkingen van kracht in sommige steden en dorpen in Italië. Nu zou het dus worden uitgebreid tot een flink stuk van het noorden van Italië, als het plan effectief doorgevoerd wordt. “Als onze inwoners verantwoordelijkheid tonen en hun manier van leven aanpassen, zullen we dit gevecht winnen”, zegt Angelo Borrelli, het hoofd van de Italiaanse rampbestrijdingsdienst.

Noodtoestand

De drastische maatregelen zullen Italië economisch nog harder treffen dan nu al het geval is. In het getroffen gebied liggen steden als Venetië, Parma, Treviso, Modena en Rimini. De coronacrisis begon twee weken geleden in Lombardije en heeft zich sindsdien naar heel Italië uitgebreid. Ook naar Vaticaanstad: paus Franciscus gaat zijn traditionele angelus vandaag niet vanuit het raam van zijn appartement in het Apostolisch Paleis uitspreken. In de plaats wordt het live per video uitgezonden: er zullen grote schermen staan op het Sint-Pietersplein.

Ook elders in de wereld worden maatregelen genomen. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen. Momenteel zijn daar 76 bevestigde gevallen, zei gouverneur Andrew Cuomo gisteren in de hoofdstad Albany. Ook in de staten Californië, Maine en Washington is de noodtoestand uitgeroepen.

Cruiseschepen

Op verschillende plaatsen liggen ook toeristenschepen te dobberen op zee of op rivieren omdat ze wegens coronabesmettingen niet kunnen aanmeren. Dat is het geval met de Grand Princess, dat niet mag aanmeren in San Francisco nadat bleek dat 21 mensen aan boord besmet zijn. De Costa Fortuna had hetzelfde probleem: dat schip vaart rond tussen Thailand en Maleisië, maar kan nergens aanmeren – hoewel er geen aanwijzingen zijn dat iemand aan boord besmet is.

Ook van een schip dat een riviercruise had gedaan op de Nijl in Egypte, is intussen bekend dat 33 passagiers er besmet zijn geraakt met het virus. Ze zijn niet meer aan boord maar worden verzorgd in ziekenhuizen of zijn in quarantaine.