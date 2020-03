Medewerker in Utrecht van Tilburg University besmet met coronavirus

Universiteit blijft open

Een medewerker van het ondersteunend personeel van de Tilburg School of Catholic Theology (TST) in Utrecht is besmet geraakt met het coronavirus, bevestigt de GGD in Utrecht. De medewerker is in contact geweest met een bekende die onlangs in Noord-Italië is geweest. Hij is momenteel in thuisisolatie. ‘Omdat de medewerker niet op de universiteit in Tilburg en ook niet op de locatie Bonifatiushuis te Utrecht is geweest nadat hij klachten heeft gekregen, is er geen risico voor medewerkers en studenten,’ laat de GGD Utrecht weten.



Voorzorg

De medewerker is dinsdagavond ziek geworden. Medewerkers die dinsdag overdag met hem in contact zijn geweest, zijn woensdag uit voorzorg gevraagd thuis te blijven. De werkplek van de faculteit waar deze persoon werkzaam is, is zorgvuldig schoongemaakt.

Verder onderzoek

De GGD Utrecht doet verder onderzoek naar de contacten van de medewerker buiten de universiteit, die kunnen leiden tot verdere verspreiding van het virus.

Het onderwijs en andere activiteiten in het gebouw en op de campus kunnen, volgens de regionale GGD, gewoon doorgang vinden omdat er geen gevaar voor besmetting is geweest. Tilburg University volgt het advies van de GGD en de richtlijnen van het RIVM.

Bron: Tilburg University