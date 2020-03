Zeven dagen sociale onthouding om het coronavirus in Noord-Brabant in te dammen

Inwoners van Brabant worden bovendien opgeroepen om waar mogelijk thuis te werken

De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft Brabanders gevraagd de komende zeven dagen zo weinig mogelijk sociale contacten te hebben. De burgemeesters, de voorzitters van de drie veiligheidsregio’s van Noord-Brabant, hebben de maatregelen genomen om de sociale contacten van Brabanders zoveel mogelijk te beperken.

Dat is een advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij adviseerde inwoners van de provincie Noord-Brabant eerder al bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Deze sociale onthouding geldt tot en met maandag 16 maart.Het RIVM roept ook op om goed je handen te wassen, te hoesten en niezen in de elleboogholte, papierenzakdoekjes te gebruiken én geen handen meer te schudden.

Grote evenementen en profvoetbal in Brabant komende week afgelast

Op de persconferentie van Veiligheidsregio Brabant Noord werd dinsdag onder andere besloten om evenementen met 1000 of meer bezoekers de komende dagen geen doorgang te laten vinden. Indoor Brabant zal wél doorgaan, maar met niet meer dan 1000 bezoekers per dagdeel conform de richtlijnen van de Veiligheidsregio Brabant Noord.

Alle grote evenementen en de wedstrijden in het betaalde voetbal in Noord-Brabant worden komende week afgelast vanwege het coronavirus. Dat hebben de burgemeesters van Tilburg, Den Bosch en Eindhoven dinsdagmiddag laten weten. Alle evenementen die meer dan duizend bezoekers tellen, zoals dancefestivals en de carnavalsoptocht in Oosterhout mogen geen doorgang te hebben.

Indoor Brabant, het mondiale paardensportevenement dat donderdag van start gaat in de Brabanthallen in Den Bosch, wordt vanwege het coronavirus afgeslankt gehouden. Dat betekent dat per dagdeel maximaal duizend bezoekers kunnen worden toegelaten.

Medewerkers provincie

Ook de medewerkers van de provincie Noord-Brabant is gevraagd om tot en met maandag 16 maart thuis te werken als dat kan. Als zij geen specifieke zaken nodig hebben om hun werk te doen, en als ze afspraken hebben die makkelijk verzet kunnen worden, kunnen ze thuis werken. De continuïteit van bestuur en bedrijfsvoering blijven gewaardborgd, en die komt dan ook niet in gevaar.

Vergaderingen

Bijeenkomsten die door de provincie zijn georganiseerd, met meer dan 25 personen worden tot en met 16 maart geannuleerd. Dat geldt ook voor provinciale bijeenkomsten op externe locaties. Kleinere bijeenkomsten (zoals sollicitatiegesprekken) gaan wel door, tenzij de Veiligheidsregio hierover een ander besluit neemt.

Woon je in de provincie Noord-Brabant en heb je vragen over het nieuwe advies van het RIVM? Kijk dan op de website van het RIVM bij de meest gestelde vragen over Brabant of bel het publieksinformatienummer 0800-1351.Update coronavirus