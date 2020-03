Italië in lockdown: alleen supermarkten en apotheken blijven op, rest winkels gaan dicht

Italië neemt nog verdergaande maatregelen om het virus tegen te gaan. Behalve supermarkten en apotheken gaan alle winkels dicht. Ook kappers en en cafés en veel restaurants moeten de deuren sluiten. Dat heeft premier Conte bekendgemaakt.

Ook alle bars en restaurants worden gesloten. Die extra maatregel is bedoeld om verdere verspreiding van het coronavirus in te beperken. Conte waarschuwt dat het aantal besmettingen nog een tijd kan toenemen en zegt dat het wellicht weken zal duren vooraleer de uitbraak afneemt. .

Alle niet noodzakelijke activiteiten moeten stopgezet worden. Italië vecht met drastische maatregelen tegen het coronavirus. Het hele land is in lockdown. De zowat zestig miljoen inwoners mogen zich niet meer vrij verplaatsen. Het aantal besmettingen in Italië is opgelopen tot 12.462 gevallen in minder dan drie weken, en meer dan 820 mensen zijn eraan overleden. De regio Lombardije is het zwaarst getroffen.