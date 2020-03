Code rood voor Brabantse ziekenhuizen

De druk op de zorg is enorm

Ziekenhuizen in heel Nederland nemen extra maatregelen vanwege het stijgend aantal coronapatiënten. Intensive care-afdelingen worden uitgebreid en speciale corona-afdelingen worden ingericht. Operaties die niet urgent zijn, kunnen worden uitgesteld. Zeker één ziekenhuis roept al zijn personeel op, met of zonder zorgopleiding, om bij te springen indien nodig. En ziekenhuizen trekken verloven in en hebben niet-acute zorg worden uitgesteld.

Steeds meer zorgverleners zelf ook ziek

De ziekenhuizen hopen op die manier de druk op de zorg te verminderen en zo goed mogelijk te kunnen inspelen op het stijgend ziekteverzuim onder medewerkers als gevolg van het coronavirus.

Het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis heeft een oproep gedaan aan al zijn medewerkers om zich beschikbaar te houden om te kunnen bijspringen. Ook mensen zonder zorgopleiding wordt gevraagd bij te springen, zolang ze maar enige ervaring in de zorg hebben.

Intussen bereiden verschillende ziekenhuizen zich voor op een stijgend aantal coronapatiënten. De intensive care van het Maasstad Ziekenhuis breidt het aantal bedden met beademingsmogelijkheden uit. Ook wordt gekeken welke geplande zorg kan worden afgezegd om personeel vrij te maken voor de zorg van coronapatiënten.

Speciale afdeling voor coronapatiënten

Het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen heeft vanaf vandaag een speciale afdeling die wordt vrijgehouden voor coronapatiënten. Mogelijk worden er ook patiënten met andere virussen opgenomen, omdat bij sommige verdachte patiënten nog niet duidelijk is of het gaat om corona. Naar verwachting komt zo’n afdeling ook in het ziekenhuis in Sittard-Geleen. Als mensen positief testen op corona, gaan zij direct in strikte isolatie. Als zij negatief testen, gaan ze naar een reguliere afdeling.

Ook het Maastricht UMC heeft een speciale afdeling voor mensen die besmet zijn met het coronavirus. Daarnaast kijkt het Maastrichtse ziekenhuis kritisch naar de planbare zorg. Dat wil niet zeggen dat alle operaties worden afgezegd.