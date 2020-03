COVID-19: Feit of fabel

Het COVID-19-virus wordt overgedragen in gebieden met warme en vochtige klimaten

Uit de ervaringen tot nu toe kan het COVID-19-virus worden overgedragen in ALLE GEBIEDEN EN ALLE SOORTEN KLIMATEN, inclusief gebieden met warm en vochtig weer. Ongeacht het klimaat, neem beschermende maatregelen als u in een gebied woont of reist waar COVID-19 heerst. De beste manier om uzelf te beschermen tegen COVID-19 is door regelmatig uw handen te reinigen. Door dit te doen, verwijdert u virussen die op uw handen kunnen zitten en vermijdt u infecties die kunnen optreden door vervolgens uw ogen, mond en neus aan te raken.

Koud weer en sneeuw KUNNEN het nieuwe coronavirus NIET doden.

Er is geen reden om aan te nemen dat koud weer het nieuwe coronavirus of andere ziekten kan doden. De normale lichaamstemperatuur blijft rond de 36,5 ° C tot 37 ° C, ongeacht de buitentemperatuur of het weer. De meest effectieve manier om jezelf te beschermen tegen het nieuwe coronavirus is door je handen regelmatig schoon te maken met met een substantie op alcoholbasis of ze te wassen met water en zeep.

Het nemen van een warm bad voorkomt de nieuwe coronavirusziekte niet

Als je een warm bad neemt, voorkom je niet dat u COVID-19 oploopt. Je normale lichaamstemperatuur blijft rond de 36,5 ° C tot 37 ° C, ongeacht de temperatuur van je bad of douche. In feite kan het nemen van een warm bad met extreem heet water schadelijk zijn, omdat het je kan verbranden. De beste manier om uzelf te beschermen tegen COVID-19 is door regelmatig je handen te reinigen. Hierdoor verwijdert u virussen die mogelijk op je handen aanwezig zijn en voorkomt dat je wordt besmet door vervolgens je ogen, mond en/of neus aan te raken.

Het nieuwe coronavirus KAN NIET worden overgedragen door muggenbeten.

Tot op heden is er geen informatie of bewijs dat suggereert dat het nieuwe coronavirus door muggen kan worden overgedragen. Het nieuwe coronavirus is een luchtwegvirus dat zich voornamelijk verspreidt door druppeltjes die worden gegenereerd wanneer een geïnfecteerde persoon hoest of niest, of door druppeltjes speeksel of afscheiding uit de neus. Om jezelf te beschermen, maakt u uw handen regelmatig schoon met een op alcohol gebaseerde handgel of was ze met water en zeep. Vermijd ook nauw contact met iedereen die hoest en niest.

Zijn handdrogers effectief in het doden van het nieuwe coronavirus?

Nee. Handdrogers zijn niet effectief in het doden van COVID-19. Om jezelf te beschermen tegen het nieuwe coronavirus, moet je je handen regelmatig reinigen met een handwrijfmiddel op alcoholbasis of ze wassen met water en zeep. Zodra je handen zijn schoongemaakt, moet je ze grondig drogen met papieren handdoeken of een heteluchtdroger.

Kan een ultraviolette desinfectielamp het nieuwe coronavirus doden?

UV-lampen mogen niet worden gebruikt om handen of andere delen van de huid te steriliseren, aangezien UV-straling huidirritatie kan veroorzaken.

Hoe effectief zijn thermische scanners bij het detecteren van mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus?

Thermische scanners zijn effectief in het detecteren van mensen die koorts hebben ontwikkeld (d.w.z. een hogere dan normale lichaamstemperatuur hebben) vanwege infectie met het nieuwe coronavirus. Thermische scanners kunnen echter geen mensen detecteren die zijn besmet, als ze nog geen koorts hebben. Het duurt tussen 2 en 10 dagen voordat besmette mensen ziek worden en koorts ontwikkelen.

Kan het spuiten van alcohol of chloor over je hele lichaam het nieuwe coronavirus doden?

Nee. Sprayen van alcohol of chloor over je hele lichaam zal geen virussen doden die je lichaam al zijn binnengedrongen. Het sproeien van dergelijke stoffen kan schadelijk zijn voor kleding of slijmvliezen (bijv. ogen, mond). Houd er rekening mee dat zowel alcohol als chloor nuttig kunnen zijn om oppervlakken te desinfecteren, en dat ze volgens voorschrift moeten worden gebruikt.

Kunnen huisdieren thuis het nieuwe coronavirus (COVID-19) verspreiden?

Momenteel is er geen bewijs dat gezelschapsdieren / huisdieren zoals honden of katten kunnen worden besmet met het nieuwe coronavirus. Het is echter altijd een goed idee om je handen te wassen met water en zeep na contact met huisdieren. Dit beschermt je tegen verschillende veelvoorkomende bacteriën zoals E. coli en Salmonella die kunnen worden overgedragen tussen huisdieren en mensen.

Beschermen een pneumococcenvaccin of andere vaccins tegen longontsteking ook tegen het nieuwe coronavirus?

Nee. Vaccins tegen longontsteking, zoals een pneumokokkenvaccin en het Haemophilus influenza type B (Hib) -vaccin, bieden geen bescherming tegen het nieuwe coronavirus. Het virus is zo nieuw en anders dat hiervoor een specifiek vaccin nodig heeft. Onderzoekers proberen een vaccin tegen COVID-19 te ontwikkelen en de WHO ondersteunt deze inspanningen. Hoewel deze vaccins niet effectief zijn tegen COVID-19, wordt vaccinatie tegen aandoeningen van de luchtwegen ten zeerste aanbevolen om uw gezondheid te beschermen.

Kan het regelmatig spoelen van uw neus met zoutoplossing een infectie met het nieuwe coronavirus helpen voorkomen?

Nee. Er is geen bewijs dat het regelmatig spoelen van de neus met zoutoplossing mensen heeft beschermd tegen infectie met het nieuwe coronavirus. Er is een beperkt bewijs dat het regelmatig spoelen van de neus met zoutoplossing mensen kan helpen sneller te herstellen van verkoudheid. Het is echter niet aangetoond dat het regelmatig spoelen van de neus luchtweginfecties voorkomt.

Kan het eten van knoflook een infectie met het nieuwe coronavirus helpen voorkomen?

Knoflook is een gezond voedingsmiddel dat mogelijk antimicrobiële eigenschappen heeft. Er is echter geen bewijs van de huidige uitbraak dat het eten van knoflook mensen heeft beschermd tegen het nieuwe coronavirus.

Heeft het nieuwe coronavirus gevolgen voor ouderen of zijn ook jongeren vatbaar?

Mensen van alle leeftijden kunnen besmet raken met het nieuwe coronavirus (COVID-19). Ouderen en mensen met reeds bestaande medische aandoeningen (zoals astma, diabetes, hartaandoeningen) lijken kwetsbaarder te zijn om ernstig ziek te worden door het virus. De WHO adviseert mensen van alle leeftijden stappen te ondernemen om zichzelf tegen het virus te beschermen, bijvoorbeeld door een goede handhygiëne en goede ademhalingshygiëne te volgen.

Zijn antibiotica effectief bij het voorkomen en behandelen van het nieuwe coronavirus?

Nee, antibiotica werken niet tegen virussen, alleen tegen bacteriën. Het nieuwe coronavirus (COVID-19) is een virus en daarom mogen antibiotica niet worden gebruikt als middel voor preventie of behandeling. Als je echter in het ziekenhuis wordt opgenomen voor de COVID-19, kan je antibiotica krijgen vanwege een bacteriële co-infectie.

Zijn er specifieke medicijnen om het nieuwe coronavirus te voorkomen of te behandelen?

Tot op heden is er geen specifiek geneesmiddel aanbevolen om het nieuwe coronavirus (COVID-19) te voorkomen of te behandelen. Degenen die met het virus zijn geïnfecteerd, moeten echter de juiste zorg krijgen om de symptomen te verlichten en te behandelen, en degenen met een ernstige ziekte moeten geoptimaliseerde ondersteunende zorg krijgen. Sommige specifieke behandelingen worden onderzocht en zullen worden getest door middel van klinisch onderzoek. De WHO helpt de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen met partners te versnellen.