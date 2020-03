Video voor premier Mark Rutte (Nederlandse ondertiteling aanzetten, ?? ?? ??) #COVID-19

Elk land kan het volgende Italië of Wuhan worden als er geen serieuze maatregelen worden genomen. Stop het virus om de economie te redden, red het land.

Veel Chinese, Iraanse en Italiaanse Nederlanders zijn verontrust. En vinden het frustrerend om te zien dat Nederland niet genoeg zorgt voor haar inwoners. Het lijkt alsof onze regering niet ziet dat we een brandend huis zijn. Stopt pappen en nat houden en kom echt in actie! Ook wij maken ons zorgen familie en vrienden en economie de overheid te weinig om voorzorgsmaatregelen neemt, nu het nog kan. In China zit iedereen al 7 weken in quarantaine en het is nog niet voorbij.