Ziekte-inzicht bij psychotische stoornis

Verminderd ziekte-inzicht komt voor bij 50-80% van mensen met schizofrenie. Zij vinden zichzelf, in meer of mindere mate, niet ziek en vinden behandeling niet nodig. In haar proefschrift onderzocht Larabi hersengebieden die betrokken zijn bij ziekte-inzicht en zelfinzicht. Informatie daarover kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van behandelopties met een focus op specifieke hersennetwerken.

Slechtere prognose

De negatieve gevolgen zijn groot: ze houden zich minder goed aan de behandeling, hebben een lager algeheel welzijn en een slechtere prognose vergeleken met patiënten met beter ziekte-inzicht. Het is daarom belangrijk om een beter beeld te krijgen van de hersengebieden die betrokken zijn bij ziekte-inzicht. Dit kan informatie bieden bij behandelopties die gericht zijn op het functioneren van specifieke hersennetwerken. Verschillende studies in het proefschrift van Larabi lieten afwijkingen zien van gebieden verspreid over het brein bij mensen met slechter ziekte-inzicht.

Promotie: Mw. D.I. (Daouia) Larabi, datum nog niet bekend.

Bron: UMCG/RUG