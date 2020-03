Dit kunnen wij leren van Taiwan

Taiwan heeft slechts 50 besmettingen met het coronavirus. Wat kunnen we leren van Uit haar reactie op de crisis blijkt dat snelle actie en wijdverbreide gezondheidszorg een uitbraak kunnen voorkomen.

Hoewel Taiwan slechts 130 kilometer verwijderd is van het vasteland van China, is het land erin geslaagd de COVID-19 af te wenden.

Zo maakte Taiwan het verschil

Het land maakte gebruik van zijn infrastructuur voor volksgezondheid en betaalbare gezondheidszorg om de bevolking veilig en gezond te houden. Dat deed Taiwan beter dan de nabijgelegen landen. Landen die moeite hebben om de COVID-19-epidemie te beheersen, kunnen veel leren van de snelle, veelzijdige reactie van Taiwan op het coronavirus, zeggen experts.

Eilandstaat Taiwan heeft bijna 24 miljoen inwoners en werd geconfronteerd met het nieuwe coronavirus, dat eind vorig jaar uitbrak in Wuhan, China. Het land heeft de besmettingen in de kiem weten te smoren en de situatie snel onder controle gekregen. Taiwan heeft slechts 47 bevestigde besmettingen en slechts één persoon is overleden door het COVID-19 virus. Meer dan 40% van de geïnfecteerde mensen is inmiddels al hersteld. De regering in Taipei heeft 124 veiligheidsprotocollen geïmplementeerd, en zij hebben dat heel snel en voortvarend gedaan. De uitgebreide acties blijken een weloverwogen en effectieve strijd tegen COVID-19 te zijn. Want in China zijn ongeveer 81.000 bevestigde gevallen.

Het beleid van de overheid van Korea gaat verder dan alleen grenscontrole, zegt Jason Wang, een professor kindergeneeskunde van de Stanford University en beleidsanalist, want alleen grenscontrole is niet genoeg.



Hoe slaagde Taiwan erin om een gezondheidscrisis te bestrijden die in nabijgelegen China voortkwam leidde tot 81.000 besmettingen en ruim 3100 sterfgevallen?



Wang beschrijft in een artikel in het Journal of the American Medical Association welke maatregelen de regering van Taiwan nam. Daarbij maakte Taiwan gebruik van de de bestaande volksgezondheidinfrastructuur en data-analyse. De gezondheidszorg in Taiwan is betaalbaar en Taiwan uitgebreide educatief programma.



Taiwan heeft veel snel en uitvoerig een uitgebreide screening gedaan van mensen die ui Wuhan naar Taiwan reisden. Op 31 december, meldde de Chinese autoriteiten verschillende gevallen van longonsteking aan de de World Health Organization. Op diezelfde dag, is het Taiwanese Center for Disease Control met controle op passagiers die uit Wuhan in Taiwan aankwamen. Overheidsfunctionarissen gingen aan boord bij de vluchten vanuit Wuhan zodra ze landden. Ze controleerden passagiers op symptomen.



Minder dan een week later, gaf de regering opdracht om toezicht te houden op mensen die sinds 20 december vanuit Wuhan waren gereisd. Mensen met symptomen werden gelijk gescreend op 26 virussen, waaronder SARS en MERS. Alle passagiers die symptomen vertoonden werden thuis in quarantaine geplaatst en werd beoordeeld of medische hulp in een ziekenhuis noodzakelijk was.

Medio januari, stuurde Taiwan een team van deskundigen naar China om feiten te vinden die een verklaring zou kunnen zijn voor de longontsteking. De deskundigen kregen

toestemming, ondanks dat de Taiwanees-Chinese relaties niet heel warm waren.

De Chinezen lieten de Taiwanese deskundigen niet zien wat ze niet wilden laten zien, maar onze deskundigen begrepen wel dat de situatie in Wuhan zeer ernstig was. Kolas Yotaka, een Taiwanese vertegenwoordiger van de regering, vertelde aan NBC News. ” Nadat bezoek heeft de Taiwanese overheid de veiligheids- en gezondheidsprotocollen nog verder aangescherpt.



Eind januari had Taiwan een Central Epidemic Command Center ingericht, dat beleidsmaatregelen centraliseert om de volksgezondheid te beschermen. Op 26 januari, was Taiwan het eerste land dat vluchten vanuit Wuhan verbood. Rond diezelfde tijd, verbood de regering de export van gezichtsmaskers en zorgde de overheid ervoor dat ze mondmasker betaalbaar bleven.



Eind februari had Taiwan bijna 6,5 miljoen maskers uitgedeeld aan alle basis- en middelbare scholen, evenals naschoolse instellingen, plus 84.000 liter handontsmettingsmiddel en 25.000 voorhoofdthermometers.



Taiwan zette intensieve gezondheidsmonitoring is en analyseerde deze door middel van big data en herhaaltests. De gezondheidsinfrastructuur van Taiwan was al beschikbaar , met inbegrip van big-data analyse, is gedeeltelijk het resultaat van de 2003 SARS uitbraak, die 73 mensen gedood en belemmerd zijn economie.

Na de epidemie van 2003 zette Taiwan temperatuurmonitoren op luchthavens om reizigers te screenen op koorts, een symptoom van COVID-19. De regering had haar lesje geleerd.

Reizigers kunnen ook verslag doen van hun reis- en gezondheidsgeschiedenis met een QR-code, die de overheid gebruikt “om de besmettelijke risico’s van reizigers te classificeren op basis van vluchtoorsprong en reisgeschiedenis in de afgelopen 14 dagen,” aldus het Stanford-rapport.

“Ongeacht wat de overheid doet of niet doet, mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid.”



“Mensen die niet naar gebieden met een hoog risico waren gereisd, kregen een grenspas voor de gezondheid via sms gestuurd voor een snellere verwerking van het inkomend verkeer”, aldus het rapport. “Degenen die naar gebieden met een hoog risico waren gereisd, werden thuis in quarantaine geplaatst en gevolgd via hun mobiele telefoon om ervoor te zorgen dat ze thuis bleven tijdens de incubatietijd.”

Cruciaal, in dit proces waren de testen en de hertest besmette mensen om gelijk op het spoor van nieuwe gevallen te komen.

Door de ziektekostenverzekering in Taiwan hoeft niet bij te betalen voor zorg en zodoende is een bezoek aan een ziekenhuis laagdrempelig. Taiwan’s ziektekostenverzekering systeem dekt 99% van de bevolking. Het is een betaalbare dekking garandeert dat mensen niet nodig hoeven te kiezen tussen hun persoonlijke en financiële gezondheid.

Als je vermoedt dat je het coronavirus hebt, hoeft je je in Taiwan geen zorgen te maken en of je wel getest wordt. Je kan gewoon naar het ziekenhuis te gaan om getest te worden, Je krijgt een gratis test, en als je gedwongen bent om geïsoleerd te worden, wordt gedurende de 14 dagen voor je eten, onderdak en medische zorg gezorgd.



Eenvoudig toegang tot informatie



Om de COVID-19 crisis tegen te gaan en het publiek te informere, heeft de Taiwanese publieke omroep via televisie en radiostations elk uur informatie verstrekts over het coronavirus, met inbegrip van hoe het zich verspreidt en hoe mensen infectie kunnen voorkomen. Met juiste en begrijpelijke informatie is het voor iedereen transparant, en hebben mensen voldoende medische kennis, en zal hun angst worden verminderd.



Op die manier zijn de burgers er zelf in geslaagd de veiligheidspraktijken te intensiveren. Dit werd vooral duidelijk op scholen. Meer dan 95% van onze ouders nemen dagelijks de lichaamstemperatuur van hun kind thuis op en melden het aan de school voordat de kinderen naar school kwamen.

Openbare en particuliere gebouwen hebben gescreend nauwletten gescreend op tekenen van koorts. In appartementgebouwen zijn handontsmettingsmiddel bij deuren en liften geplaatst om kruisbesmetting te reduceren.



Een heel land is nodig om mensen veilig te houden, en Taiwan’s uitgebreide coördinatie en snelle actie hebben geholpen het tij van coronavirus in het keren.