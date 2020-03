COVID-19 SOA’s

Lopen jullie ook zo ongemakkelijk rond in de supermarkt? Lijk jij ook de enige shopper te zijn die verkrampt die anderhalve meter afstand probeert te handhaven. Wat doe je met betalen? Overal met pin? ……. maar iedereen raakt die toetsen, voor het invoeren van de pincode, aan!!! Ook diegene die niet zo netjes omgaan met handhygiëne. Dit weekend nog, gaf de dame van de bakker met een foldertje, maar om dat te pakken, likte ze even aan haar vingers. Ieuw!!! En ineens voel ik schroom voordat ik een pincode ga invoeren, want wie heeft ook aan die knoppen gegeten? Kortom, een heleboel nieuwe fobieën en angsten lijken zich te ontwikkelen. Heb ter vermaak maar een lijst gemaakt met vreemde fobieën die veel door het nieuwe coronavirus. Heb jij ook nieuwe angsten en daar voor leuke woorden bedacht? Mail ze aan redactie@medicalfacts.nl. Dan maken we er een mooie visual van en plaatsen die hier!