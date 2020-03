BeterDichtbij stelt digitaal contact met patiënten kosteloos beschikbaar aan ziekenhuizen

BeterDichtbij stelt digitaal contact met patiënten (berichten en beeldbellen) kosteloos beschikbaar aan ziekenhuizen

Door coronacrisis (COVID-19) veel minder poliklinische afspraken mogelijk, digitaal alternatief noodzakelijk.

Veel ziekenhuizen en huisartsen(posten) moeten de poliklinische afspraken in het ziekenhuis of de praktijk afzeggen of vervangen door zorg op afstand in verband met het coronavirus (COVID-19). Steeds meer ziekenhuizen vragen of BeterDichtbij hierbij ingezet kan worden, om zo de poliklinische zorg waar mogelijk te continueren via digitaal berichtencontact of beeldbelconsulten.

Uitzonderlijke situatie

Vanwege deze grote vraag en de uitzonderlijke situatie op dit moment, stelt BeterDichtbij de digitale dienst nu kosteloos beschikbaar aan alle ziekenhuizen in Nederland. Zo wordt het voor hun patiënten, na persoonlijke uitnodiging, mogelijk digitaal contact te hebben met de eigen arts.

Eenvoudig en veilig digitaal contact, ook vanuit huis

De digitale dienst BeterDichtbij maakt contact tussen zorgverleners en patiënten mogelijk. Zo kunnen zij contact met elkaar leggen wanneer ze dat zelf willen, en waar zij ook zijn. Bijvoorbeeld door berichten, foto’s en links met elkaar uit te wisselen, en indien gewenst ook op afstand te beeldbellen met elkaar. Patiënten gebruiken BeterDichtbij via een eenvoudige app, zorgverleners op een eigen webplatform. Veiligheid staat voorop, zo worden alle gegevens versleuteld verstuurd en kan registreren en inloggen altijd alleen na persoonlijke verificatie. BeterDichtbij voldoet vanzelfsprekend aan de AVG wetgeving en is NEN7510/ISO 27001 gecertificeerd.

Snelle inzet poliklinische zorg op afstand via BeterDichtbij

BeterDichtbij wordt nu in een speciale variant (BeterDichtbij Light) landelijk per direct beschikbaar gesteld aan alle huisartsen(posten) en ziekenhuizen in Nederland. Zo kunnen zij, waar mogelijk en nodig, de poliklinische zorg zoveel mogelijk door laten gaan. Elk ziekenhuis kan binnen 2 werkdagen aan de slag, zodra er een vaste contactpersoon in het ziekenhuis is aangesteld. Via een digitale training worden de eerste personen aangesloten, waarna via train-de-trainer eenvoudig meer vakgroepen aan kunnen sluiten. De periode voor kosteloos gebruik is momenteel gesteld op 3 maanden.

Van en voor de zorgsector

BeterDichtbij is een landelijk serviceconcept van en voor de zorgsector en geïnitieerd door de 28 regionale ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Het doel is de zorg eenvoudiger maken, extra service verlenen en de patiënt gemakkelijk informeren. Sinds 2018 is BeterDichtbij een zelfstandige organisatie en open voor alle ziekenhuizen en huisartsenpraktijken in Nederland. BeterDichtbij wordt momenteel reeds in 24 ziekenhuizen en meerdere huisartsenpraktijken in heel Nederland actief ingezet.

Meer weten en contact

Zie deze webpagina: https://www.beterdichtbij.nl/corona/

Bron: BeterDichtbij