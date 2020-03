Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in één van de vitale sectoren, kunnen daarom terecht bij de kinderopvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen.

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. Veel kinderen zijn thuis, terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Veel mensen verkeren hierover in onzekerheid: kosten worden wel gemaakt, terwijl er geen gebruik wordt gemaakt van de kinderopvang.

Achteraf repareren

Toch is het belangrijk dan de gehele factuur voor opvang gewoon te blijven betalen, zodat de kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald. Ook de eigen bijdrage aan de kinderopvangorganisatie moet worden voldaan. Op dit moment kijken we samen met het ministerie van Financiën of we dit achteraf kunnen repareren. Voor meer informatie over kinderopvang en het coronavirus kunt u hier terecht.

URL : http://www.nieuwsszw.nl/kinderopvang-open-voor-mensen-met-een-cruciaal-beroep/

Bron: Ministerie SZW