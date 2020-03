Lopen patiënten met hypertensie en diabetes mellitus een verhoogd risico op COVID-19-infectie?

Comorbiditeiten van 32 niet-overlevenden van een groep van 52 intensive care-patiënten met nieuwe coronavirusziekte 2019 (COVID-19) – Xiaobo Yang et. al.

Lopen patiënten met hypertensie en diabetes mellitus een verhoogd risico op COVID-19-infectiecerebrovasculaire ziekten (22%) diabetes (22%). Met name de meest voorkomende comorbiditeiten die in drie studies van patiënten met COVID-19 worden gemeld, werden vaak behandeld met angiotensine-converterende enzymremmers (ACE-remmer); De behandeling werd echter in geen van beide studies beoordeeld.



Menselijke pathogene coronavirussen (ernstig acuut coronavirus van het respiratoir syndroom [SARS-CoV] en SARS-CoV-2) binden zich aan hun doelcellen door angiotensin-converterend enzym 2 (ACE2) in epitheelcellen van de long, darm, nier en bloedvaten.



De expressie van ACE2 wordt aanzienlijk verhoogd bij patiënten met diabetes type 1 of type 2, die worden behandeld met ACE-remmers en angiotensine II type-I receptorblockers (ARB’s). Hypertensie wordt ook behandeld met ACE-remmers en ARB’s, wat resulteert in een upregulatie van ACE2.5. ACE2 kan ook worden verhoogd door thiazolidinediones en ibuprofen. Deze gegevens suggereren dat ACE2 expressie wordt verhoogd bij diabetes en behandeling met ACE-remmers en ARB’s verhoogt ACE2 expressie. Bijgevolg zou de verhoogde expressie van ACE2 infectie met COVID-19 vergemakkelijken. De onderzoekers veronderstellen daarom dat diabetes en hypertensie behandeling met ACE2-stimulerende geneesmiddelen verhoogt het risico op het ontwikkelen van ernstige en fatale COVID-19.



Als deze hypothese zou worden bevestigd, zou het kunnen leiden tot een conflict met betrekking tot de behandeling, omdat ACE2 ontsteking vermindert en is voorgesteld als een potentiële nieuwe therapie voor inflammatoire longziekten, kanker, diabetes en hypertensie. Een ander aspect dat moet worden onderzocht is de genetische aanleg voor een verhoogd risico op SARS-CoV-2 infectie, die zou kunnen worden als gevolg van ACE2 polymorfismen die zijn gekoppeld aan diabetes mellitus, cerebrale beroerte, en hypertensie, met name in Aziatische Bevolking. Samenvattend deze informatie, de gevoeligheid van een individu kan het gevolg zijn van een combinatie van zowel therapie en ACE2 polymorfisme.



De onderzoekers adviseren extra waakzaam te zijn bij patiënten met hartziekten, hypertensie of diabetes, die worden behandeld met ACE2-toenemende geneesmiddelen, omdat zij een hoger risico lopen lijken te hebben op een ernstige COVID-19-infectie en daarom moeten worden gecontroleerd op ACE2-modulerende medicijnen, zoals ACE-remmers of ARB’s. Op basis van een PubMed-zoekopdracht op 28 februari 2020 hebben is er geen bewijs gevonden om te suggereren dat antihypertensieve calciumkanaalblokkers ace2 expressie of activiteit verhoogden, daarom zouden dit een geschikte alternatieve behandeling bij deze patiënten kunnen zijn.

De 3 studies

De meest onderscheidende comorbiditeiten van 32 niet-overlevenden 52 intensive care-patiënten met nieuwe coronavirusziekte 2019 (COVID-19) in het onderzoek van Xiaobo Yang en collega’s; cerebrovasculaire ziekten (22%) diabetes (22%). En een studie

waarin 1099 patiënten zijn geincludeerd met bevestigde COVID-19, van wie er 173 een ernstige ziekte hadden met comorbiditeiten zoals hypertensie (23,7%), diabetes mellitus (16·2%), hartziekten (5·8%) en cerebrovasculaire aandoeningen (2·3%). In een derde studie,van de 140 patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen, had 30% hypertensie en had 12% diabetes.

Lancet: Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection?

Published:March 11, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8

Bron: Lancet