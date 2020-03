WHO geeft wederom dringend advies: testen is de belangrijkste maatregel!

WHO: NEDERLAND: TEST, TEST, TEST, TEST, TEST, TEST en KIES NIET VOOR STRATEGIE VAN GROEPSIMMUNITEIT!!!

Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft vandaag wederom het dringende advies gegeven vooral veel te testen. Iets dat helaas in Nederland onvoldoende gebeurt. De tweede maatregel is: zorg dat je zorgverlening voor de aankomende stroom patiënten op orde is! EN social distancing, social distancing, social distancing! WHO wil dus dat alle patienten met symptomen van het coronavirus, worden getest!!!

De WHO bevestigt dat er de afgelopen week een enorme stijging is genoteerd van het aantal coronagevallen. “Er zijn meer besmettingen en sterfgevallen gemeld in de rest van de wereld, het aantal besmettingen en doden door COVID-19 in China loopt terug.

Testen en isoleren

De wereldgezondheidsorganisatie prijst de maatregelen van landen die consequent blijven testen, sociale contacten reduceren en daarmee het virus beteugelen door het schrappen van evenementen en het sluiten van scholen en andere verregaande social distancing. Een coronatest kost circa €50,-.

Testmethode Nederland niet in lijn met WHO-advies

De testmethode in Nederland is niet in lijn met het advies van WHO en negeert daarmee het klemmende advies van de WHO. In Nederland worden op dit moment alleen risicogevallen getest op het coronavirus. Er zijn niet genoeg tests beschikbaar om iedereen met klachten te testen. Voor het RIVM is het op dit moment niet relevant om vast te stellen of familieleden van coronapatiënten daadwerkelijk besmet zijn. WHO biedt landen extra hulp in het beschikbaar van testen en beschermingsmateriaal.

WHO adviseert de strategie van de groepsimmuniteit niet

WHO zegt dat er te weinig bewijs is om voor groepsimmuniteit te kiezen. Je kan onmogelijk inschatten of dit je zorgsysteem aankan. We weten nog niet of dit virus niet voor herbesmetting kan zorgen zegt de WHO, in reactie op de vraag wat ze vinden van de COVID-19 strategie. Nederland volgt met zijn strategie dus een andere strategie dan de WHO adviseert. Het is niet duidelijk of je het virus door de populatie uit kan laten ‘branden’ en groepsimmuniteit opbouwen.

WHO adviseert met klem verregaande social distancing om de curve van zieken verder uit te spreiden over tijd: ‘flattening the curve’ en het beschermen van kwetsbare groepen en blijft testen!

En Italië is momenteel het kenniscentrum van de bestrijding van COVID-19