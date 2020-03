WHO roept dringend op om agressieve acties ter bestrijding van COVID-19 te nemen

Op basis van het aantal besmettingen in sommige landen zijn we duidelijk op weg naar gemeenschapstransmissie van COVID-19. Dit moet volgens de WHO worden voorkomen. Van cruciaal belang zijn de voortdurende inspanningen om contacten op te sporen, te testen, te behandelen, te isoleren en te traceren.

Eenvoudige maatregelen voor de volksgezondheid zijn van cruciaal belang. Het beoefenen van handhygiëne en hoest- en niesgedrag, en het sociaal distantiëren kan niet genoeg worden benadrukt. “Dit alleen al heeft het potentieel om de transmissie aanzienlijk te verminderen.”

Zodra het virus zich al wijdverspreid heeft, zouden landen daarop de maatregelen moeten afstemmen. Doel is dan het vertragen van de transmissie en het beëindigen van uitbraken. Dat doe je door veelvuldig te testen, dan te zorgen dat je zorgsysteem de instroom van patiënten aan kan.

Opschalen

Het noodmechanisme voor het zorgsysteem zou dan verder moeten worden opgeschaald. Een netwerk van gezondheidsfaciliteiten en ziekenhuizen voor triage zou moeten worden geactiveerd om overbevolking in de zorg door de stijging van aantal patiënten te voorkomen.

Zelf geïnitieerde isolatie van mensen met milde ziekten blijft de belangrijkste communautaire interventie om de belasting op het gezondheidssysteem te verminderen en de overdracht van virussen te verminderen.

Testen

Het testen van alle vermoedelijke gevallen, symptomatische contacten van waarschijnlijke en bevestigde gevallen, is essentieel.

“We moeten ons blijven richten en reageren op de zich ontwikkelende situatie met het doel om de overdracht van COVID-19 op zijn vroegst te stoppen om de impact van het virus, dat meer dan 150 landen in korte tijd heeft getroffen, te minimaliseren, om de gezondheid van mensen, samenlevingen, landen en economieën te beschermen. Dringende en agressieve maatregelen zijn de noodzaak van het uur. We moeten nu handelen”, aldus de WHO.