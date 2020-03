Vakbeurs Zorg & ICT verplaatst naar juni

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft Jaarbeurs, na intensief overleg, besloten de vakbeurs Zorg & ICT die op 7, 8 en 9 april 2020 zou plaatsvinden in Jaarbeurs in Utrecht uit te stellen naar 16, 17 en 18 juni 2020.

Niet-cruciale bijeenkomsten

De bezorgdheid rond de huidige situatie groeide zowel bij exposanten, bezoekers als de organisatie. Vanuit zorginstellingen kwamen steeds meer bevestigingen binnen dat medewerkers geen niet-cruciale bijeenkomsten meer mogen bijwonen. Daarbij is het risico te groot dat eventuele besmetting zal leiden tot uitval van zorgprofessionals en overbelasting van lokale zorgsystemen, juist op een moment dat ze hard nodig zijn. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid gisteren besloten dat evenementen met meer dan 100 personen tot minimaal 1 april 2020 worden afgelast.

Uitstel is geen afstel

Omdat ook de periode na 1 april 2020 onzeker is, is na zorgvuldige afweging besloten dat de editie van Zorg & ICT 2020 wordt verplaatst naar 16, 17 en 18 juni 2020. “Maar uitstel is geen afstel en we kijken nu vooruit naar de komende editie in juni 2020”, aldus Paul Verdult, brandowner bij Jaarbeurs.



De organisatie blijft de situatie uiteraard op de voet volgen en evalueren, maar heeft er vertrouwen in dat het volwaardig concept op 16, 17 en 18 juni 2020 in betere omstandigheden voor alle partijen kan doorgaan.

Bron: Jaarbeurspers