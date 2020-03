Wat heeft een computervirus gemeen met het Coronavirus (COVID-19)? Veel, geloof het of niet, als technologie kan worden gebruikt om te helpen oplossen van beide.

Om de inspanningen rond het ontwikkelen van een vaccin voor COVID-19 versnellen, “white hat” hackers en computerexperts zijn bezig met crowdsourced simulaties gericht op een beter begrip van hoe het virus zich gedraagt. Door gebruik te maken van gecomputeriseerde algoritmen die het vouwen van eiwitten simuleren, kunnen artsen en professionals in de gezondheidszorg het virus beter doorgronden en hopelijk de sleutel tot het creëren van een effectief vaccin vinden. CRITICALSTART heeft zich aangesloten bij anderen over de hele wereld in het helpen van deze oefening en kan meer info delen.

What does a computer virus have in common with the Coronavirus (COVID-19)? Plenty, believe it or not, as technology can be used to help solve both.

The TEAMARES research team has found that our hash cracker Cthulhu can be used to run computer simulations that mimic the same complex protein folding that occurs in viruses. We’re sharing our findings with Folding@Home to simulate how the virus behaves – data that we hope can be used by doctors and healthcare professionals to develop potential vaccines.

Folding@Home is a project established to assist researchers around the world to take up the fight against COVID-19. It leverages complex algorithms to simulate protein folding in order to examine diseases such as COVID-19. This project allows people with laptops or even complex GPU machines to provide computing power to help provide those protein folding simulations. Similar to cryptocurrency mining, people who are not medical experts are able to leverage their own expertise to help solve global issues such as COVID-19. With the help of Cthulhu, TEAMARES has been processing jobs straight from Folding@Home on our CPU and GPU processing power. Folding@Home then takes that data to help in researching viruses.

Het TEAMARES-onderzoeksteam heeft ontdekt dat hun hashcracker Cthulhu kan worden gebruikt om computersimulaties uit te voeren die dezelfde complexe eiwitvouwing nabootsen als virussen hebben. Zij delen hun bevindingen met Folding @ Home om te simuleren hoe het virus zich gedraagt ??- gegevens waarvan we hopen dat deze door artsen en zorgverleners kunnen worden gebruikt om potentiële vaccins te ontwikkelen.

Rekenkracht

Folding @ Home is een project dat is opgezet om onderzoekers over de hele wereld te helpen in de strijd tegen COVID-19. Het maakt gebruik van complexe algoritmen om eiwitvouwing te simuleren om ziekten zoals COVID-19 te onderzoeken. Met dit project kunnen mensen met laptops of zelfs complexe GPU-machines rekenkracht leveren om die eiwitvouwsimulaties te bieden. Net als bij cryptocurrency-mining, kunnen mensen die geen medische experts zijn hun eigen expertise gebruiken om wereldwijde problemen zoals COVID-19 helpen op te lossen. Met de hulp van Cthulhu heeft TEAMARES opdrachten rechtstreeks vanuit Folding @ Home verwerkt op hun CPU- en GPU-verwerkingskracht. Folding @ Home gebruikt om met die gegevens vervolgens virussen te onderzoeken.

Wil je ook meedoen, Ga voor meer informatie naar foldingathome.org