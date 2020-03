Kliniek ViaSana hanteert tot en met 5 april patiëntenstop

Kliniek ViaSana hanteert vanwege het coronavirus voorlopig een patiëntenstop tot en met zondag 5 april. Dit besluit is in gezamenlijk overleg genomen om personeel en patiënten te beschermen en ervoor te zorgen dat ViaSana geen nieuwe bron van virusverspreiding wordt. Dit betekent dat alle afspraken en operaties tot en met 5 april niet doorgaan. Al geplande afspraken en operaties na 5 april blijven vooralsnog staan. Patiënten worden geïnformeerd als dit verandert.

Waarom deze maatregelen?

ViaSana neemt deze maatregel om patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Om verspreiding van het virus tegen te gaan adviseert het RIVM het aantal contacten tussen mensen te verminderen. De maatregelen in zorginstellingen zijn strenger dan in andere sectoren, omdat er voldoende zorgpersoneel beschikbaar moet blijven en kwetsbare patiënten beschermd moeten worden. ViaSana bekijkt de mogelijkheden om tijdens de patiëntenstop andere zorginstellingen te ondersteunen bij hun zorg voor corona-patiënten.

Voor spoed 24 uur per dag bereikbaar

ViaSana blijft gedurende de patiëntenstop open voor spoedafspraken en spoedoperaties van haar patiënten. Zoals altijd kunnen patiënten bij spoed en twijfel over eventuele complicaties 24 uur per dag bellen met telefoonnummer: 0485 476 330.

Nieuwe afspraak maken

Patiënten waarvan de afspraak of operatie is verzet, worden verzocht niet zelf te bellen voor een nieuwe datum. ViaSana neemt contact met hen op zodra de zorg weer opgestart wordt. Alle nieuwe verwijzingen die tijdens de patiëntenstop via huisartsen binnen komen, worden opgeslagen. Ook voor die patiënten geldt dat ze niet zelf contact op hoeven te nemen. ViaSana neemt ook met hen contact op, zodra de zorg weer opgestart wordt. Let op: ViaSana belt met een anoniem nummer.

Bron: ViaSana