Chronicles of coronavirus

Deze coronacrisis zorgt voor veel verwarring. Het hele openbare leven is tot stilstand gekomen Daarnaast moet je, door de besmettelijkheid van dit virus, in één klap heel andere gedrag gaan vertonen. Geen handen meer geven. We moeten afstand houden, thuis werken, kinderen zelf lesgeven. Alle onbevangenheid en spontaniteit lijkt dan even weg te zijn gerukt. Daarnaast moeten we ook aandacht blijven besteden aan onze gezondheid. Dus gezond blijven eten, blijven sporten en positief blijven ondanks een enorme stroom aan negatief en soms angstaanjagend nieuws. Dat levert soms bizarre en grappige situatie op:

“Daarnet appte een collega me. Of we even via skype e.e.a. konden overleggen, over het werk. Graag, dan ga ik me even aankleden en even een bak koffie maken voor mezelf” Dat leidde tot deze, voor mij, surrealistische conversatie:

Zij: Aankleden??? Maar Wilma, je moet in deze tijden natuurlijk wel discipline houden, gewoon op tijd je bed uit. Ik zat vanochtend al om 8 uur bij de kapper.

Ik: Kapper????

Zij:Eh, ja, eh nou voordat ie echt dichtgaat.

Ik: Oké, dus jij gaat gewoon naar de kapper?!?! Sorry hoor, maar ik zit me gewoon erg te verbazen over hoe verschillend iedereen omgaat met de vraag om vooral binnen te blijven en geen contact te zoeken.

Zij: Oh, maar het is een hele grote kapperszaak hoor en iedereen hield goed afstand.

Ik: IEDEREEN?!?!?

Zij: ja, eh ja nou..

Ik: Maar de kapper kan toch geen afstand houden??

Zij:Ja eh ja, maar hij was de enige.

Ik: Hm, sorry maar dit snap ik op zoveel lagen niet. Ik ga me even aankleden en een bak koffie maken en dan kom ik op skype.

Zij: Oke prima, maar wacht even, doe over een uurtje want nu is de schoonmaakster er. I

Ik: DE SCHOONMAAKSTER???????

Zij: Ja, maar hé ik woon in een groot huis. Dat kan ik zelf toch nooit allemaal…

Ik: Je kan de deur niet uit, je hebt toch alle tijd? De schoonmaakster kan toch ook vanuit huis werken?? Dan appt ze je gewoon een lijstje met wat je allemaal moet doen.

En even voor de duidelijkheid: Zij is echt een slimme meid met een goed stel hersens die ik heel hoog heb zitten.

