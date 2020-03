Wacht lucht helpt niet om COVID te voorkomen: bezoek aan sauna, föhnen en stomen? Het is zinloos! #broodjeaap #COVID19

Jezelf behandelen met warme lucht uit föhns, naar een sauna gaan, het voorkomt niet dat je het coronavirus COVID-19 krijgt, en het virus gaat er ook niet door dood, dus ook niet geschikt als behandeling. Dus wat ene Dan Lee Dimke PhD ook claimt. Het klopt niet!

Een facebookvideo is honderdduizenden bekeken. In de video beweert Lee Dimke PhD keren beweert dat het inademen van hete lucht uit een föhn of stoombad of in een sauna kan COVID-19 kan voorkomen of genezen. Dit is onjuist; een expert in coronavirussen zei dat deze methoden niet effectief zou is. Ook celbiologen zeggen dat er geen bewijs is dat het virus kan worden behandeld met warmte.

De video verschijnt op verschillende plaatsen op Facebook hier en op YouTube. Het blijft op grote schaal verspreid worden. De video’s zijn nog steeds niet verwijderd op YouTube. Nog maals het klopt niet dat nieuwe coronavirus is te doden door het inademen van hete lucht van een sauna of een föhn.

In de video wordt gevaarlijke informatie gegeven

“Een paar minuten hete lucht zal inhaleren zal het overgrote deel van het virus doden. En als je dat 2 tot 3 uur lang doet is het virus helemaal dood ,” zegt de videoverteller. “En als je geen woestijn of sauna bij de hand hebt? Geen probleem. Een föhn, die je gebruikt voor het drogen van haar, bevat een verwarmingselement en ook de benodigde hete lucht genereren en die zal het coronavirus nog sneller zal doden,” aldus de stem van Dr. Dan Lee Dimke.

Na enig onderzoek blijkt dat Dr. Dan Lee Dimke de naam is van iemand die een doctoraat in het onderwijs heeft – een beschrijving die ook wordt aangehaald in een sectie “Over de auteur” op Amazon.

“Conquer the Common Cold & Flu” – in de jaren tachtig verschenen de eerste “föhn-het-virus-video’s waarin deze gevaarlijke föhnmethode werd voorgestelde – en ook toen werd er al aan ene Dimke genoemd als dé wetenschapper van deze “ontdekking.

Geen bewijs

Er is geen bewijs dat de omgevingstemperatuur enige invloed heeft op de overdracht van het coronavirus – het gaat meer over hoe lang je in de nabijheid van een besmet persoon doorbrengt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat de huidige bewijzen geeft aan dat de nieuwe coronavirus “kan worden overgedragen in alle gebieden, met inbegrip van gebieden met warm en vochtig weer.”

Geen van de methoden bepleit in de video verschijnen ook als advies op de website van de WHO over het coronavirus COVID-19.