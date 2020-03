WHO lanceert WHO Health Alert-berichtenservice tegen nepnieuws

In zes nieuwe landen / gebieden / gebieden (Afrika [2] en America[2] en Westelijke Stille Oceaan regio[2]) zijn gevallen van COVID-19 gemeld.

Om de toegang tot betrouwbare informatie te vergroten, werkt de WHO samen met WhatsApp en Facebook om een ??WHO Health Alert-berichtenservice te lanceren. Deze dienst biedt het laatste nieuws en informatie over COVID-19, inclusief details over symptomen en hoe mensen zichzelf kunnen beschermen. De Health Alert-service is nu beschikbaar in het Engels en wordt volgende week in andere talen geïntroduceerd. Om toegang te krijgen, stuur het woord “hi” naar het volgende nummer op WhatsApp: +41798 931 892.

WHO en Global Citizen lanceerden #TogetherAtHome, een virtueel, contactloos concert series om fysieke afstand en actie voor de wereldwijde gezondheid te bevorderen. Chris Martin, leadzanger van Coldplay, startte eerder deze week met een optreden vanuit zijn huis. Er zijn meer solidariteitssessies gepland om de gezondheid te bevorderen, steun te verlenen aan thuisblijvers om zichzelf en anderen te beschermen tegen COVID-19, en om donaties aan het COVID-19 Solidariteitsreactiefonds aan te moedigen.

Bron: WHO